Faltam 6,7 mil milhões de euros de investimento para cumprir objetivos de reciclagem de plásticos na Europa

São necessários mais 6,7 mil milhões de euros de investimento para se conseguir cumprir os objetivos de reciclagem de plásticos na Europa, conclui um novo estudo do Banco Europeu de Investimento (BEI), que examinou as ineficiências da cadeia de valor dos plásticos e as suas soluções.





No estudo "Cortar a poluição por plásticos: medidas financeiras para uma cadeia de valor mais circular", o BEI examinou dez causas do problema dos resíduos plásticos e identificou oportunidades de investimento e medidas para enfrentar a crescente crise mundial do plástico.





Diz o BEI que as embalagens de plástico constituem o maior problema dos resíduos plásticos na Europa e que a rentabilidade da triagem e da reciclagem e o mercado dos plásticos reciclados continuam a ser um grande desafio.





A solução para reforçar a economia circular e sustentável dos plásticos reside na combinação de novas medidas políticas, aumento da capacidade e inovação transformadora na conceção, recolha, triagem e reciclagem dos plásticos, conclui o relatório.





Dadas as complexidades da cadeia de valor dos plásticos, muitas das melhorias necessárias exigem medidas políticas combinadas com instrumentos financeiros específicos. As recomendações do estudo incluem medidas legislativas para combater as embalagens de plástico de difícil reciclagem, restrições às embalagens compostas (tais como embalagens que combinam papel e plástico) e a imposição de quotas à reciclagem, ao mesmo tempo que impulsionam as campanhas de sensibilização do público.





O relatório avança também com recomendações financeiras, a fim de abordar o problema da poluição por resíduos de plástico, tanto dentro como fora da União Europeia. Estas incluem empréstimos a empresas, municipalidades, autoridades locais, bem como apoio a atividades de investigação, desenvolvimento e inovação.





"A agenda da economia circular representa uma oportunidade chave para abordar o problema, mas isto não será conseguido sem investimentos significativos e medidas políticas inovadoras. O BEI, através do seu financiamento tanto ao setor público como ao privado a nível mundial, está pronto a fazer a sua parte de abordar a questão. Este estudo dá uma direção clara da viagem ao desembalar as muitas camadas complexas da cadeia de valor do plástico e propõe soluções para as suas ineficiências", refere Ambroise Fayolle, vice-presidente do BEI.





A produção de plásticos, consumo rápido e descarte generalizado no ambiente natural - tanto em terra como no mar - tem vindo a aumentar exponencialmente ao longo dos últimos 70 anos. A implementação de uma economia totalmente circular nos plásticos é essencial face à complexidade cada vez maior dos compostos subjacentes e faz parte da Estratégia Europeia para os Plásticos.





O relatório conclui que uma lacuna de investimento estimada em 6,7-8,6 mil milhões de euros deve ser colmatada para atingir o objetivo prometido pela Europa de colocar no mercado da UE, anualmente, 10 milhões de toneladas de plásticos reciclados em produtos finais até 2025.





A realização destes objetivos requer um investimento substancial e um mercado final fiável para o conteúdo reciclado. As maiores lacunas na triagem e reciclagem são identificadas na Europa Central e Oriental e no Sudeste da Europa.