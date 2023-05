Primeira plataforma mundial de negócios da economia azul lançada em Portugal

Chama-se Hub Azul Dealroom e é a primeira plataforma mundial que pretende casar start-ups, PME e investidores em projetos da economia azul. Lançada oficialmente hoje em Lisboa, conta já com a participação de mais de 1030 start-ups, das quais 800 com capital levantado, perto de 1200 investidores e mais de 100 grandes empresas.





A plataforma recorre à inteligência artificial para fazer o "match" entre players com interesses em comum. Esta tecnologia "identifica o perfil das start-ups cruzando-as com os fundos de investimento presentes na plataforma, através da informação aberta da internet e do algoritmo proprietário da Dealroom, permitindo uma facilitação imediata de informação de elevado valor acrescentado, factual, que pode conduzir a novas oportunidades de negócio e melhor entendimento das cadeias de valor da economia azul", explica Gonçalo Faria, gestor-líder do projeto Hub Azul Portugal.





A plataforma é uma iniciativa do Hub Azul Portugal, Rede de Infraestruturas de Inovação para a Economia Azul, gerido pelo Fórum Oceano em articulação com a Direção Geral de Política do Mar.





Leia Também Entidades portuguesas captam 15 milhões de euros em missões ligadas aos oceanos e solos

«Esta plataforma, única a nível mundial nas suas funcionalidades e tipologia de dados, será uma ferramenta bem útil para os revolucionários da economia azul, pois reduz muita da opacidade premente neste setor (até agora), ao dar informação económica fiável a nível global, permitindo aos investidores o acesso imediato a um autêntico mapa com todos os atores e potenciais excelentes oportunidades de negócio", refere, por sua vez, Ruben Eiras, secretário-geral do Fórum Oceano.





A organização acredita que o Hub Azul Dealroom pode vir a tornar-se num centro de gravidade mundial de informação relevante para a concretização de negócios da economia do mar, podendo vir a atrair para Portugal diversos players. "Prova disso foi o interesse de entidades de elevado prestígio quererem ser parceiras do Hub Azul Dealroom e formalizar essa relação com o Fórum Oceano", acrescenta Ruben Eiras.





Integradas na plataforma estão já entidades nacionais, como a CGD, a Euronext Lisbon, a Startup Portugal e o Porto de Lisboa, e internacionais, como o Katapult Ocean, o maior acelerador de start-ups da economia azul do mundo, e a Blue Invest, o mecanismo da Comissão Europeia para desenvolver o ecossistema de investimento de economia azul na UE.

Leia Também Mineração do mar profundo é a nova caixa de Pandora

No evento de hoje são assinados quatro protocolos de cooperação entre o Fórum Oceano e a Caixa Geral de Depósitos, Startup Portugal, Euronext Lisbon e Porto de Lisboa e dois memorandos de entendimento com o Katapult Ocean e a BlueInvest.





António Nogueira Leite, presidente do Fórum Oceano, sublinha que «o lançamento do Hub Azul Dealroom é uma materialização de elevado valor acrescentado da nossa missão como entidade gestora do cluster de competitividade e responsável pelo desenho do modelo de negócio do Hub Azul". Acrescentando que os protocolos hoje assinados "com entidades-chave do nosso sistema financeiro" é "um sinal robusto de que estamos a desenvolver um trabalho credível que gerará contributos relevantes para a reindustralização de Portugal baseada numa economia azul sustentável, diversificada nas suas cadeias de valor, assente em modelos de negócio competitivos alicerçados na digitalização, descarbonização e circularidade dos processos produtivos e comerciais".