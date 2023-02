Quatro novos projetos visam tornar reciclagem mais eficaz em Portugal

No âmbito do programa Re-Source, quatro projetos-piloto vão ser testados em contexto real, com vista a aumentar as taxas de reciclagem em Portugal e dar origem a novas soluções para categorias específicas de resíduos.





Os projetos recorrem à inovação para promover a reciclagem, numa iniciativa da Sociedade Ponto Verde (SPV) e da consultora de inovação colaborativa Beta-i, e vão desde um software aplicado à gestão de resíduos a um sistema com base em inteligência artificial para evitar contaminação.





As soluções saíram de um bootcamp de inovação, que contou com a participação de 13 start-ups de nove nacionalidades, e que teve como desafios criar soluções para aumentar a participação do consumidor na reciclagem e potenciar a circularidade de embalagens de vidro e alumínio.





Leia Também Rótulos em embalagens vão fazer correspondência com contentores onde reciclar

"A reciclagem de embalagens e a gestão dos resíduos em Portugal apresentam ainda vários desafios e na SPV acreditamos que só através da inovação, da partilha de conhecimento e da colaboração será possível encontrar soluções e ferramentas valiosas que respondam a esses mesmos desafios", refere Ana Trigo Morais, CEO da SPV.



Dos projetos a serem testados ou em implementação faz parte o da start-up Lixo, em parceria com a Amarsul (sistema municipal de tratamento de resíduos da península de Setúbal), denominado Composição de Fluxos Seletivos - Tecnologias para Economia Circular, que consiste na instalação de uma câmara com software integrado que permite monitorizar o conteúdo dos contentores do lixo quando é despejado na viatura de recolha. A solução tem como objetivo otimizar a captação e processamento dos fluxos de resíduos, bem como identificar e rastrear possíveis contaminações.



A Lixo juntou-se também à Musami (empresa de gestão e de tratamento de resíduos da ilha de São Miguel) para criarem um piloto que integra inteligência artificial na gestão de resíduos, através de um sistema de reconhecimento visual. Os dados recolhidos vão aumentar o potencial de reciclagem no centro de triagem, melhorando a tomada de decisão e estabelecendo medidas em tempo real para evitar a contaminação por outros resíduos.



A Recycle APP by Delta e Valorsul (empresa responsável pelo tratamento de resíduos em 19 municípios da Grande Lisboa e da Região Oeste) é o projeto criado pela start-up Togenesis e consiste num piloto de recolha de resíduos para os estabelecimentos do canal Horeca. Baseada num sistema de incentivos para estes locais, a APP mobile tem como objetivo mobilizar e formar os seus proprietários para a reciclagem de papel e cartão, plástico, alumínio e vidro, sendo a interface de comunicação com o serviço de recolha.



O projeto Unlocking the power of seaweed to replace single use plastic foi criado pela start-up norueguesa B’zeos, em parceria com a Colep Packaging, e visa a substituição de embalagens feitas de plástico à base de combustíveis fósseis por uma solução orgânica de utilização única, com base em algas marinhas. Numa primeira fase, será identificado o potencial do material nos produtos da Colep Packaging, sendo depois testado a uma escala industrial.





Para Diogo Teixeira, CEO da Beta-i, "apesar de estudos recentes posicionarem Portugal como o 7º país da União Europeia que mais embalagens per capita produz, verifica-se também que o tratamento destes materiais não acompanha a sua produção, ao ocuparmos o 10º lugar no panorama europeu no que respeita a reciclagem, abaixo da média da UE. Desta forma, para responder ao desafio que o processo da reciclagem ainda representa para os consumidores e empresas, o Re-Source surge como uma alavanca para a inovação na área. Tirar partido de todo o ecossistema, unindo empresas e empreendedores, é a chave para dar resposta a este desafio".





Aos projetos-pilotos foi atribuído por parte da SPV um cofinanciamento de 75% do seu investimento total, de modo a alancar e promover a sua execução.