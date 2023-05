A caminho de faturas diferentes para água e resíduos

O grande desafio é a descarbonização "O grande desafio, em termos de proteção ambiental, tem a ver com a descarbonização, com as alterações climáticas associadas tanto à descarbonização dos transportes como à utilização de energias renováveis", referiu Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na conversa com com Carlos Marçalo, Diretor de conteúdos e Projetos Especiais da Cofina. Na Europa cerca de 300 mil pessoas morrem prematuramente por doenças influenciadas pela má qualidade do ar. Em Portugal este número está estimado em cerca de 6 mil pessoas. "É uma pandemia anual, é um número bastante superior ao número de sinistralidade rodoviária. No dia em que conseguirmos em Portugal descarbonizar os transportes este número praticamente desaparece", explicou Nuno Lacasta.

"Na gestão dos resíduos o ponto de partida é muito mau face ao que temos de fazer, mas acelerar quer dizer recuperar o atraso", começou por afirmar Emídio Pinheiro, CEO da EGF, durante o debate, "Como acelerar a proteção do planeta?", moderado por Francisco Ferreira, presidente da ZERO. Defendeu ainda que, para se atingir os objetivos para 2030 e 2035, há a necessidade de uma cultura de cooperação e colaboração, e que é um desafio equivalente ao das Descobertas.O gestor da EGF considerou que a participação dos "cidadãos na gestão dos resíduos urbanos é central" e que as pessoas reagem sobretudo a incentivos. Por isso defende a sua criação na área da reciclagem premiando que a faz e contribui para a economia circular. Para Emídio Pinheiro, o grande enigma é como se faz."O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos dá indicações claras nessa matéria, temos de nos afastar da fatura da água pela falta de incentivos que gera. Como é que se atribui a um cidadão, a um lar, a fatura dos resíduos, é uma equação complicada. Estamos empenhados em encontrar vias para chegar a essa separação", afirmou Emídio Pinheiro.A Águas de Portugal está no coração de um dos temas chave para o futuro do planeta e está no centro do ciclo hidrológico da água e das alterações climáticas. Debate-se com temas como o desperdício, a eficiência hidrológica e a circularidade da água "num território muito assimétrico como realidades diferentes a Norte do Tejo em que o problema é gestão as águas fora de tempo enquanto no a Sul do tejo é a falta de água, a que o Alqueva veio dar algumas soluções", afirmou José Furtado.Fez ainda referência aos problemas colocados pelas zonas costeiras do Algarve e do Alentejo em que as soluções passam pela dessalinização, havendo um projeto para o Algarve apoiado por fundos do PRR. "É o último dos recursos mas a longo prazo vai ser mais recorrente", referiu José Furtado. Assinalou ainda o potencial de reutilização de águas sobretudo na agricultura, que é o grande consumidor de água.Os plásticos são um dos grandes contribuintes para os resíduos mas também uma área de crescente inovação na reciclagem. A Silvex nasceu em 1968 e entrou nos bioplásticos em 2008 em colaboração com uma empresa norueguesa de compostagem. "Exportamos 98% sobretudo para os países nórdicos e para Espanha, onde os sacos da fruta na distribuição alimentar passaram a ser biocombustíveis e há muitos casos de sucesso na combustagem em Espanha", disse Hernâni Magalhães, CEO da Silvex.Lembrou ainda o caso da cidade de Milão, que implantou um grande projeto de reciclagem de biocombustíveis, e consegue recuperar 105 quilos em 120 quilos de plásticos biocombustíveis. A Silvex está também na reciclagem de plásticos tradicionais, que segundo as estatísticas, é de 3%, através da compra dos plásticos aos seus clientes.Sofia Reis Jorge, CSO da Altri, referiu a transformação de uma indústria que era de papel e celulose em produtora de fibras celulósicas com diversas aplicações. Deu o exemplo da Celbi em que, há uns anos 80% da produção era para papel de escrita, e hoje é para produtos de uso doméstico, como tissue para guardanapos, rolos de papel de cozinha, papel higiénico, mas que "é quase impossível de reciclar", como afirmou Francisco Ferreira.Sofia Jorge lembrou a entrada no têxtil através da Caima que produz pasta solúvel cuja fibra substitui as que são feitas de hidrocarbonetos como a viscose, mas que em termos ambientais tem mais impacto que a liocel, uma fibra celulósica tão confortável como o algodão, e que é produzida de uma forma ambiental mais eficiente.