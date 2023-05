Andrew Winston: a sustentabilidade compensa

A indústria da cosmética está a inovar A L’Oréal é sobejamente conhecida dos consumidores, nomeadamente no setor dos cosméticos. Mas, hoje, a multinacional francesa insiste em se apresentar muito para além disso. Quer ser vista como uma empresa de inovação e tecnologia. Joël Tronchon, diretor de sustentabilidade da L’Oréal Europa, deu o exemplo de uma parceria que a empresa fez com uma startup suíça, a Gjosa, materializada num chuveiro profissional que permite, segundo o executivo, economizar em 69% o consumo de água quando o cliente lava o cabelo. "Só em Portugal, passados dois meses do seu lançamento, já foram poupados mais de dois milhões de litros de água. É imensa a poupança". Na sua apresentação, Joël Tronchon deu outros exemplos de inovação sustentável em toda a sua cadeia de valor, nomeadamente nos materiais e ingredientes usados para produzir os produtos da multinacional francesa. "Por isso investimos tanto em empresas de biotecnologia", comentou. A ambição da L’Oréal, partilhada pelo diretor de sustentabilidade, é que 95% dos ingredientes dos seus cosméticos sejam naturais, até 2030. "Ou seja, sem qualquer ingrediente fóssil, o que, para os jovens engenheiros que trabalham connosco, é fascinante e muito motivador".

A reflexão de Andrew Winston, coautor do livro "Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More than They Take", levantou a curiosidade: em abril de 2020, o ar das cidades mudou. E em grandes urbes como Los Angeles, Milão e mesmo Nova Deli, (re)conhecidas nas fotografias pelo seu aspeto cinza/amarelo, passaram a ter rasgos de céu azul, onde os contornos dos edifícios eram visíveis a olho nu. "Não estou a dizer que a solução para termos ar limpo e um mundo mais saudável seja fechar a economia global, mas deu-nos uma visão. E penso que, quando falamos em sustentabilidade, perdemo-nos nos detalhes", disse na Grande Conferência Sustentabilidade Negócios 20|30. A verdade é que os desafios que o mundo enfrenta, entre eles as mudanças climáticas e a desigualdade, cresceram exponencialmente e torna-se urgente encontrar as soluções. E as empresas e os negócios não se podem eximir aos desafios. A pergunta central que se faz é "o mundo está melhor porque a sua empresa está nele?". "Os princípios fundamentais incluem assumir a propriedade de todos os seus impactos no mundo, procurar valor de longo prazo, responder a várias partes interessadas, adotar parcerias", referiu Andrew Winston.Deste contexto, nasce a mensagem de Andrew Winston de que a velocidade e profundidade que as empresas têm de abraçar para encetar mudanças implica que tenham por objetivo fazer mais depressa, melhor, com impacto positivo e servindo todos os stakeholders. "Um negócio net positive aumenta o bem-estar de todos, impacta e lucra resolvendo os problemas do mundo e, sobretudo, não contribuindo com mais problemas".Durante a sua apresentação, em que deu vários exemplos de mudanças positivas como a transição energética, a mobilidade elétrica ou muda nova mentalidade coletiva, a principal conclusão do consultor é de que "a sustentabilidade compensa". A partir da questão: "o mundo está melhor porque por causa da sua empresa?", Andrew Winston mapeou as principais perguntas e respostas na consideração de todos os impactos e que passam sobretudo por procurar gerar valor de longo prazo, passar de uma preocupação apenas com a remuneração dos acionistas, que é importante, para uma visão em que todos os stakeholders contam. Andrew Winston citou ainda Larry Fink, CEO da Blackrock, que disse que "o capitalismo dos stakeholders não é sobre política. Não é uma agenda social ou ideológica. Não é ‘woke’. É o capitalismo impulsionado por relacionamentos mutuamente benéficos entre as empresas e os funcionários, clientes, fornecedores e comunidades das quais sua empresa depende para prosperar. Este é o poder do capitalismo".