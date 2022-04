Cláudia Azevedo: Legado "muito forte" da Sonae "motiva-nos a fazer futuro melhor todos os dias"

A CEO da Sonae, Cláudia Azevedo, afirmou, esta sexta-feira, que o legado "muito forte" herdado pelo grupo, designadamente do pai, que descreveu como um "visionário", não só é uma fortaleza do grupo, como constitui uma das principais fontes de motivação para tentar "fazer um futuro melhor".



"O nosso legado e o nosso propósito de criar valor económico e social de longo prazo de fazer hoje um futuro melhor é muito forte e o que nos torna fortes na Sonae", realçou a líder do grupo, ao receber a distinção de Personalidade do Ano no âmbito do Prémio Nacional de Sustentabilidade, atribuído no encerramento da Grande Conferência Negócios 20|30.



Cláudia Azevedo invocou o pai, Belmiro, falecido em 2017, que "tinha razão" quando já "nos anos 1970 falava da necessidade de proteger a floresta" sob pena de Portugal "sofrer muitos incêndios" e também o irmão, Paulo, "uma das pessoas que mais sabe em termos de sustentabilidade e mais defendeu a diversidade de géneros na Sonae".



"O legado é forte", pelo que "cabe-me a mim e ao resto das pessoas da Sonae ultrapassar e fazer melhor e é isso que nos motiva todos os dias: fazer um futuro melhor", realçou.



No breve discurso por ocasião do prémio, que recebeu "em nome de todos os colaboradores", Cláudia Azevedo destacou também que a força da Sonae é a união. "A nossa união faz milagres, como vimos nos últimos anos", afirmou, aludindo a tempos "desafiantes" desde a pandemia à guerra na Ucrânia. "São problemas de várias dimensões e com impactos económicos e sociais", apontou, fazendo referência ainda aos constrangimentos da logística e, mais recentemente, ao ataque informático de que foi alvo a Sonae.



Cláudia Azevedo elogiou ainda a iniciativa "com muito mérito" do Jornal de Negócios que permitiu mostrar, por via dos "vários projetos", dos candidatos aos vencedores, "as coisas boas que se fazem hoje em Portugal" na área da sustentabilidade.



O antigo Presidente da República Jorge Sampaio também foi distinguido, a título póstumo, como Personalidade do ano. Uma distinção recebida pela viúva, Maria José Ritta.