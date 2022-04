Sonae planta horta comunitária no "campus" da Maia e vai doar frutos colhidos

"O projeto foi pensado para ser sustentável e ecoeficiente, incorporando tecnologia que permite uma poupança anual no consumo de água de 195 mil litros e uma redução anual de CO 2 em 1.400 kgs", realça a Sonae.



Em simultâneo, reforça, vai permitir "valorizar os resíduos orgânicos dos espaços de restauração do complexo, nomeadamente através da utilização de vermicompostores para transformação em adubos naturais".



A Sonae lançou hoje as sementes de uma horta comunitária na cobertura de um dos armazéns de logística do complexo da sua sede, situada na Maia, mas os frutos que irão ser colhidos vão reverter na totalidade para a solidariedade social.A horta do "campus" da Sonae, criada para assinalar o Dia Mundial da Terra, é composta por 20 espaços de cultivo e vai produzir aproximadamente 700 quilogramas de produtos agrícolas por ano, os quais vão ser integralmente doados a uma instituição de solidaridade social local, indica a dona da cadeia de hipermercados Continente, num comunicado enviado às redações.O cultivo, a manutenção e desenvolvimento da horta comunitária vai ficar a cargo dos colaboradores que podem executar essas funções durante o horário laboral, indica o grupo, dando conta de que no arranque da iniciativa contam-se já 100 voluntários.em parceria com a Noocity, a iniciativa, indica o grupo, faz parte do projeto europeu PROBONO, que visa aumentar a biodiversidade, inovação social e colaboração no Sonae Campus onde trabalham cerca de 3.200 pessoas.