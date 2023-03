Competição europeia desafia a criar produto alimentar do futuro

Depois de um snack desidratado à base de arroz desenvolvido em Portugal ter conquistado o segundo lugar na competição europeia, em 2022, a nova edição do prémio ECOTROPHELIA volta a distinguir o empreendedorismo jovem no setor agroalimentar.





A competição, que a nível nacional é organizada pela PortugalFoods, desafia jovens universitários a desenvolverem um produto alimentar inovador, sustentável, de forma a promover o empreendedorismo e a competitividade no setor agroalimentar.





O período de candidaturas já arrancou e decorre até 24 de maio. Até lá, equipas multidisciplinares, compostas por estudantes e investigadores do sistema tecnológico e científico nacional, podem apresentar as suas propostas de projetos no site do prémio.





Os produtos finalistas serão apresentados numa competição nacional, no próximo mês de julho, e o vencedor representará Portugal no concurso europeu.





"O Prémio ECOTROPHELIA Portugal, ao criar uma relação entre o sistema científico e tecnológico nacional e a indústria agroalimentar, tem tido o grande mérito de dar palco à criatividade e à visão dos mais jovens, que desafiam o setor com as suas ideias e os seus valores", refere Deolinda Silva, diretora executiva da PortugalFoods.





Elevar o conhecimento e reconhecer a capacidade de inovação, o empreendedorismo e a competitividade do setor agroalimentar nacional é o propósito deste concurso, que procura aproximar as universidades, politécnicos e centros de conhecimento e inovação à indústria, numa lógica de geração de valor assente na sustentabilidade.





O produto alimentar a desenvolver deverá, assim, ser inovador e sustentável desde o conceito, passando pela formulação, modo de produção, packaging ou até mesmo pela estratégia de marketing e comercial, sem esquecer as dimensões nutricional e sensorial.





"A sustentabilidade, o ambiente, a inovação, a saúde e o bem-estar são temas prioritários para as novas gerações, que olham para a alimentação também como uma forma de mudar o mundo. Essa vontade de transformação é vital para garantir a competitividade da indústria", acrescenta a responsável.





Na edição passada, o snack desidratado Handy Rice, feito à base de arroz e yacon (tubérculo conhecido pelas baixas calorias e propriedades probióticas), desenvolvido por estudantes da Universidade de Aveiro e da Universidade de Coimbra, foi o grande vencedor da competição nacional e subiu à segunda posição do pódio europeu.





Das conquistas nacionais consta também o projeto OrangeBee, um preparado à base de aquafaba, desenvolvido na Universidade de Aveiro e o grande vencedor da competição europeia em 2020.





Esta será a sétima edição do ECOTROPHELIA em Portugal. A nível europeu, o concurso acontece desde 2008, tendo mobilizado mais de 4.000 estudantes e 500 instituições de ensino. Foram desenvolvidos até ao momento mais de 860 produtos alimentares eco-inovadores, dos quais mais de 100 foram industrializados ou comercializados.