Portugueses vão testar ingestão de insetos para promover alimentação sustentável

Em Portugal, 56 casais, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, vão participar na iniciativa europeia, ‘Change Eat!’, que pretende promover uma mudança de hábitos alimentares para soluções mais sustentáveis. Os portugueses selecionados para esta intervenção e estudo vão ingerir produtos inovadores feitos à base de insetos comestíveis e leguminosas, entre os dias 6 de outubro e 19 de dezembro de 2022.



A iniciativa faz parte do projeto europeu SUSINCHAIN - SUStainable INsect CHAIN, que envolve um consórcio de investigação com 35 parceiros em 14 países. Em Portugal, esta iniciativa é liderada pela Universidade Católica Portuguesa - Unidade de Investigação Empresarial e Económica da CATÓLICA-LISBON (CUBE) e o Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF), Laboratório Associado da Escola Superior de Biotecnologia.



Para além da experiência de confeção e consumo de novos produtos alimentares em casa durante seis semanas, o estudo inclui algumas atividades online e atividades presenciais pontuais, a ter lugar no campus da Universidade Católica Portuguesa no Porto.





"A evidência científica resultante de intervenções realizadas noutros países mostra que a criação de oportunidades para os consumidores jovens experimentarem gratuitamente, no seu dia-a-dia, uma oferta diversificada de produtos alimentares inovadores, que configurem alternativas seguras, saudáveis, nutritivas, saborosas e de fácil preparação às carnes vermelhas e processadas, é uma das formas mais eficazes de reduzir o seu consumo no longo prazo. É isto que propomos fazer em Portugal com o ChangeEat!", explica Ana Isabel de Almeida Costa, investigadora principal da CUBE e uma das coordenadoras da intervenção, descreve como principal motivação do ‘ChangeEat!’





Portugueses consomem quatro vez mais carne do que o recomendado

A Balança Alimentar Portuguesa estima que 21% da ingestão média diária de calorias em Portugal tenha origem no consumo de carne, o que representa mais de quatro vezes o recomendado na Roda dos Alimentos. Em particular, e de acordo com os resultados do último Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF 2015-2016), cada adulto português consume, em média, perto de 100 gramas de carnes vermelhas e processadas diariamente. Este valor excede largamente o recomendado para uma alimentação equilibrada – 28 gramas diárias, e mais ainda o sugerido pela Organização das Nações Unidas para uma dieta saudável a partir de sistemas alimentares sustentáveis – 14 gramas diárias.





"É tempo de passar das recomendações à ação", como realça Maria João Monteiro, Investigadora Sénior no CBQF e a outra coordenadora deste estudo. "Em Portugal, o Change Eat! irá selecionar até 56 casais, entre os 18 e os 40 anos, e acompanhá-los na transição de hábitos alimentares até ao final de 2022, proporcionando-lhes a experiência de confecionar e consumir produtos inovadores com origem em insetos comestíveis e leguminosas, ricos em proteína alternativa, saudável e sustentável.





A FAO declarou os insetos comestíveis como um dos alimentos do futuro, constituindo uma fonte segura, saudável, nutritiva, saborosa e sustentável de proteína com potencial para alimentar centenas de milhões de pessoas. As leguminosas são outra fonte de proteína saudável e sustentável para a alimentação humana, sendo o seu consumo um dos pilares da dieta mediterrânica.





Os participantes nesta intervenção receberão produtos para preparar 18 jantares para duas pessoas, um livro de receitas rápidas, um plano de refeições semanal e um cabaz de ingredientes adicionais. Entre os produtos estarão picados, preparados ou misturas, salsichas e pastéis de larvas, grilos, soja, lentilhas, entre outros ingredientes ricos em proteína.