ESG comanda investimento das empresas

Portugal está no pelotão da frente no que respeita a indicadores de transição climática e eficiência energética, o que dá ao país uma vantagem competitiva para podermos ir mais rápido. Mas isso tem de ser democratizado. Gonçalo Regalado

Responsável pelo Marketing de Empresas e Soluções ESGdo Millennium bcp

Olhar para o risco significa ter de o fazer de uma forma transversal em toda a cadeia de valor. Nuno Saramago

Diretor-geral da SAP Portugal

A taxonomia não é o documento ideal, mas é o que existe e vai-se melhorando. Carlos Mourisca

Direção Financeira Global da EDP

As empresas têm de fazer a transição energética de forma a enquadrarem-se nos novos padrões de sustentabilidade e, para isso, necessitam de investimento. As próprias instituições financeiras são impelidas a investir em empresas que apostem na sustentabilidade, tendo em conta as várias imposições regulatórias e de supervisão. "Hoje somos obrigados no sistema financeiro a olhar para o que estamos a financiar e para a transição que é necessária ser feita, seja ambiental, social ou na governação das empresas", assinalou Gonçalo Regalado, responsável pelo Marketing de Empresas e Soluções ESG do Millennium bcp, na talk "Finanças verdes e a descarbonização do crédito - O contributo do mundo financeiro e das políticas públicas", promovida pela iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30. "Hoje temos ratios que avaliam a qualidade do financiamento verde que estamos a pôr na economia, portanto, o ESG passou de ser uma opção para passar a ser um tema mandatório do investimento das empresas", acrescentou.Seja pelas políticas públicas que emanam da União Europeia, seja pelas políticas nacionais, "há uma transição a fazer", sendo que "só em Portugal vamos ter de investir quase um trilião de euros nos próximos 30 anos. Estamos a falar de três vezes e meia o PIB português." Consequentemente, Gonçalo Regalado salientou que atualmente a banca avalia o impacto ESG de um projeto antes de decidir aprovar ou reprovar o seu financiamento, "porque se nós não fizermos a transição da nossa própria carteira de crédito, vamos ter impactos ao nível do pedido de capital que os nossos supervisores e os nossos reguladores têm sobre o próprio banco". Nesta linha, exemplifica com o setor imobiliário, em que "é preciso avaliar impactos de riscos físicos, riscos sísmicos, ricos climáticos", etc.Mas dentro deste novo contexto, "a banca é sempre um parceiro para o investimento das empresas em Portugal", assinalou Gonçalo Regalado. No caso particular do Millennium bcp, "temos hoje linhas de financiamento sustentável com o Fundo Europeu de Investimento, temos linhas de financiamento sustentável com o Banco Europeu de Investimento, temos a linha de descarbonização com o Banco Português de Fomento. Temos garantias internas e linhas internas para apoiar as empresas nesta transição", referiu.Gonçalo Regalado também sublinhou que "Portugal está no pelotão da frente no que respeita a indicadores de transição climática e eficiência energética, o que dá ao país uma vantagem competitiva para podermos ir mais rápido. Mas isso tem de ser democratizado", referindo-se à necessidade de criar soluções para ajudar as PME e as microempresas a fazerem a transição."Sabemos que o Banco Português de Fomento está a trabalhar com a Comissão Europeia para levantar, ao abrigo do programa Invest EU, quase 3.000 milhões de euros de linhas de financiamento e uma boa parte dessas linhas são para a sustentabilidade. E nós estamos cá para fazer essa transição, porque o Banco Português de Fomento fomenta as linhas e as garantias e depois são os bancos comerciais que fazem essa distribuição", acrescentou.Uma vez que as empresas têm de fazer a transição, é necessário procederem ao apuramento da sua pegada carbónica. "Uma tarefa hercúlea", referiu Nuno Saramago, diretor-geral da SAP Portugal, pois "olhar para o risco significa ter de o fazer de uma forma transversal em toda a cadeia de valor". Para isso, são necessários sistemas de informação que façam esse apuramento, de forma que as empresas percebam onde têm de intervir para promoverem a sua descarbonização. "É preciso que as empresas tenham sistemas robustos que lhes permitam, quer no âmbito um, da sua própria atividade, quer nos âmbitos dois e três, que alargam a fornecedores e clientes, medir todo o impacto ambiental da sua atividade", pois "se não o fizerem para além dos sistemas de informação das próprias empresas é muito difícil ter uma medição precisa do impacto ambiental da atividade dessas empresas, organizações, instituições", explica Nuno Saramago. Posteriormente, esta informação servirá para apurar o risco para crédito financeiro e para permitir a comparação entre as várias empresas. Nesta medida, acrescentou, "julgo que não é possível, hoje em dia, sem tecnologia, termos este detalhe de reporte, este detalhe de análise das operações das organizações".O diretor-geral da SAP salientou também a importância da tecnologia para combater o "greenwashing", uma vez que "hoje em dia existem soluções de blockchain que permitem, de forma fidedigna e inviolável, medir toda a cadeia de valor de um determinado produto, desde a matéria-prima e sua extração até ao cliente final e comissionamento ou reinserção na economia".As novas regras de reporte de sustentabilidade impostas pela legislação europeia apresentam grandes desafios às empresas. Não só às grandes empresas vinculadas à Diretiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativa (CSRD, na sigla em inglês), mas também às pequenas e médias empresas que, ao integrarem cadeias de valor como fornecedores, também terão de corresponder a exigências a nível ambiental e social."Para a PME é mais difícil. A EDP tem uma equipa grande que acompanha a regulação europeia", assinalou Carlos Mourisca, membro da direção financeira global da EDP", acrescentando que "há muitas siglas, há muitas diretivas para acompanhar. Começou com a taxonomia europeia da parte ambiental, com mais de 700 páginas, ou seja, é preciso um grande acompanhamento das nossas emissões", acrescentou.Para Carlos Mourisca, "a taxonomia não é o documento ideal, mas é o que existe e vai-se melhorando". Reconhecendo que as PME, por estarem inseridas em cadeias de valor, devem também adequar a sua atuação, o responsável da EDP referiu que "é um processo que quanto mais cedo começarem a fazer, melhor, começando aos poucos e pedindo ajuda".Quanto à EDP, a empresa "quer continuar a ser líder na transição energética", tendo sido considerada no ano passado "Utility mais sustentável do mundo". Segundo Carlos Mourisca, "isso é fruto de uma visão de aposta e investimento nas energias renováveis", acrescentando que as ambições futuras passam por "não ter carvão até 2025, até 2030 não termos gás, ou seja, sermos 100% renovável, e depois, em 2040, sermos net zero, ou seja, não termos emissões também ao nível da cadeia de valor".No entanto, estando na liderança, Carlos Mourisca reconheceu que "hoje em dia não podemos ter 100% renováveis na nossa produção, porque há a questão da segurança energética e a intermitência. Temos de ter outras tecnologias como backup. Mas apostando na inovação e nas baterias, e a descarbonizar a produção e o consumo energético, vamos conseguir até 2030 descarbonizar a economia ao máximo", sublinhando que "é um percurso que vamos todos fazer".