Novo estatuto da COTEC Portugal distingue parâmetros de sustentabilidade das empresas

A COTEC Portugal, associação empresarial para a inovação, promove a 4ª Edição do Estatuto "Inovadora COTEC", selo de reputação que reconhece as empresas pela qualidade da sua liderança, gestão e desempenho. Na edição deste ano, o estatuto é alargado a fatores ligados à sustentabilidade das empresas, através do lançamento do Estatuto "Inovadora Green", que permitirá atribuir um "rating" às empresas em matéria do desempenho na inovação e potencial sustentabilidade. As candidaturas decorrem até 30 de abril de 2024.





"A COTEC vê como condição de competitividade que as empresas, e especialmente as PME com presença em cadeias de abastecimento internacionais, invistam numa jornada que permita ligar a inovação à sustentabilidade do negócio", assinala Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal.





E acrescenta: "Estamos cientes do desafio da sustentabilidade para a competitividade das empresas e, por isso, vamos lançar um modelo de reporting coerente com as novas normas europeias que oriente as empresas, e que permitirá produzir um "rating" para que estas possam ter acesso a linhas de financiamento dedicadas, densificando o apoio à inovação e internacionalização."





Desde a sua criação, o Estatuto "Inovadora COTEC" tem sido um indicador do desenvolvimento da economia da inovação em Portugal, através do reconhecimento de mais de 1000 empresas nacionais em matéria de inovação e excelência de desempenho económico.





Em 2024, a introdução do Estatuto "Inovadora Green" responde ao propósito da COTEC de incentivar as empresas para a orientação da mudança dos modelos de negócio para o investimento em práticas de negócio sustentáveis e contribuição para maior transparência nas cadeias de abastecimento através do reporte ESG em conformidade com as Normas Europeias de Reporte de Sustentabilidade.





Desta forma, segundo a COTEC Portugal, o selo de reconhecimento do Estatuto "Inovadora COTEC" não só reforça a reputação das empresas, mas estabelece também um relacionamento de maior transparência com o setor financeiro, com consequentes vantagens e benefícios exclusivos às empresas com elevados níveis de inovação e, a partir deste ano, de potencial de sustentabilidade.





Sobre o desafio da sustentabilidade para as empresas portuguesas, o diretor-geral da COTEC acrescenta que "as empresas vão ter de convergir o seu perfil de sustentabilidade ao longo desta década para standards mínimos sem os quais não poderão trabalhar para os seus clientes, operar de forma regulamentar, ou obter crédito do setor bancário".





Porém, dada a ainda falta de informação e mecanismos sobre como deve ser realizado o reporte ESG, "esperamos, com esta iniciativa, apoiar as empresas a preparar-se para a crescente exigência de transparência nas cadeias de abastecimento internacionais através do reporte ESG compatível com as Normas Europeias de Report de Sustentabilidade, bem como estimulá-las a endereçarem de forma orgânica as questões da sustentabilidade, inovação e riscos ESG."