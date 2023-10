“Gandhi dos grãos” vai a Serralves plantar o poder da verdade

Tal como a activista ambiental sueca Greta Thunberg, que se tornou mundialmente famosa por volta dos 15 anos, foi mais ao menos com a mesma idade que a indiana Vandana Shiva, que completa 71 anos em novembro, começou a lutar pelo futuro do planeta.

Fundadora da organização não governamental Navdany, que tem como principal objetivo a promoção e conservação da agricultura biológica, biodiversidade de sementes e dos direitos dos trabalhadores da Índia, Vandana Shiva tornou-se uma reconhecida ativista ambiental, tendo até sido identificada pela revista Time como "heroína ecológica" e pela Forbes como uma das mulheres mais poderosas do mundo.

Shiva acredita no poder da verdade: "Quando nos tornamos conscientes das causas comuns da pobreza, da perda do equilíbrio ecológico, da guerra e da injustiça social, então podemos agir contra elas. Informação real em vez de informação como mercadoria – aqueles que sabem a verdade podem agir."

Em novembro de 2019, em entrevista ao Público, aquando da sua participação no portuense "Fórum do Futuro", Vandana Shiva prometia: "A verdade vai vencer."

Quatro anos depois, com guerras pelo meio a dificultar a luta contra as alterações climáticas, Vandana Shiva está de regresso ao Porto, onde irá fazer um "keynote speech" numa conferência intitulada "Food and Environmental Transition: time to listen to nature",a realizar na Fundação de Serralves, na tarde de 30 de outubro.

A cientista e membro do conselho do Fórum Internacional sobre Globalização, conhecida também como "Gandhi dos grãos", é a figura em destaque de uma conferência que tem como obetivos "discutir e refletir sobre temas na área da sustentabilidade, regeneração, biodiversidade e sistemas alimentares que terão impacto na sociedade nos próximos 100 anos", explica a organização, em comunicado.

Promovido pela Universidade Católica Portuguesa no Porto, no âmbito do INSURE.hub – uma iniciativa da Escola Superior de Biotecnologia e da Católica Porto Business School com a Planetiers New Generation –, e pela Fundação de Serralves, esta conferência será dividida em três partes distintas, estando a apresentação de Vandana Shiva programada para a terceira e última parte do evento.

O primeiro painel irá abordar o tema da "Biodiversidade e Regeneração" e contará com a participação de Helena Freitas, diretora do Parque de Serralves, onde abordará a natureza e o futuro tendo como exemplo o parque; Luis Rochartre, consultor sénior da Planetiers New Generation & INSURE.hub que irá falar sobre a nova era de investimentos de base natural que exploram créditos voluntários de carbono: e António Vasconcelos, co-líder da Planetiers NG e do INSURE.hub para abordar o tema da emergência de líderes empresariais progressistas com propósitos regenerativos sustentáveis.





O segundo painel terá como tema "Sistemas Alimentares" e contará com a presença de Marta Vasconcelos, professora e investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, que irá abordar o tema da diversificação das fontes de proteínas; Manuela Pintado, professora da Escola Superior de Biotecnologia e diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF/ESB/UCP) e co-líder do INSURE.hub que abordará o tema da valorização do desperdício alimentar.

Haverá também uma apresentação de Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores do Continente, e de Pedro Rocha sobre o projeto Noocity.