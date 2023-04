Prémio Nacional de Sustentabilidade entrega 21 prémios

A cerimónia de entrega do Prémio Nacional de Sustentabilidade decorreu no encerramento da Grande Conferência Negócios Sustentabilidade 20|30, que contou com uma particpiação superior a 600 pessoas. A edição do Prémio deste ano contou dez categorias: Descarbonização; Economia Circular; Mobilidade Sustentável; Preservação do Capital Natural; Bem-estar e Cidades Sustentáveis; Igualdade, Diversidade e Equidade; Saúde e bem-estar nas Organizações; Comunicação de Sustentabilidade; Finanças Sustentáveis e Transformação Digital em Sustentabilidade. Todas as candidaturas submetidas foram analisadas pela Deloitte, totalizando 117 os projetos elegíveis pelos critérios do Knowledge Partner do Prémio. O passo seguinte foi a análise e votação do júri de cada categoria, que deliberaram os seguintes vencedores. (Ver fotogaleria).