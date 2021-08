Prio e Delta vão produzir briquetes e biodiesel a partir de borras de café

A gasolineira Prio e a Delta Cafés, em parceria com a startup Ecobean, uniram-se para um projeto de economia circular, que prevê a transformação de borras de café em briquetes para barbecue, que estarão à venda nos postos da Prio já esta semana.Ao mesmo tempo, "validar-se-á a viabilidade técnica de produção de biodiesel avançado a partir de óleo extraído dessas borras", detalham as empresas em comunicado enviado esta quarta-feira às redações.O projeto-piloto surgiu no programa de empreendedorismo PRIO Jump Start 2020. As borras de café que darão origem às briquetes e ao biodiesel serão recolhidas nos postos de abastecimento Prio.Emanuel Proença, administrador da Prio, sublinha o "esforço de acelerar a transição energética na mobilidade" inerente ao projeto, e revela que a empresa está empenhada "em levar o projeto à escala industrial logo que possível.""Acreditamos firmemente que conseguimos construir um mundo melhor, conciliando economia circular (por aproveitamento de resíduos que não tinham outro destino que não o lixo) com uma mobilidade mais limpa (pelos biocombustíveis avançados e por todas as outras soluções de mobilidade verde), apoiados em alta tecnologia", destaca na mesma nota."Consciencializar e estar consciente, reduzir o impacto, desempenhar iniciativas com base em princípios de desenvolvimento sustentável, melhorar a comunidade onde nos inserimos, trabalhar na resolução de desafios ambientais e sociais são os principais objetivos da Delta para um futuro mais sustentável. Este projeto de economia circular é mais um excelente exemplo de como podemos contribuir para esse futuro", sublinha por sua vez Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro-Delta Cafés.