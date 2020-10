Sustentabilidade económica

Júri

Serão aceites nesta categoria candidaturas de iniciativas, serviços ou produtos que representem soluções tecnológicas e digitais inovadoras que promovam o acesso a informação e tecnologias que contribuam para o bem-estar social, saúde pública ou ambiente (por exemplo, erradicação da fome e pobreza, promoção da saúde e preservação dos recursos naturais), aumento da produtividade e redução de tempos de espera, otimização de processos e procedimentos manuais. Serão valorizadas as candidaturas que se enquadrem nas áreas de Inteligência Artificial, Robótica, Realidade Aumentada e Virtual e Machine Learning.Presidente do júri, Professor Catedrático, IST, Presidente, ACEPI, Conselheiro do Conselho Europeu da Inovação, CEO, Novabase, Presidente, dns.pt