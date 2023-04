Centro internacional vai dar formação sobre sustentabilidade a líderes empresariais

A Nova SBE, em parceria com o Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação (UNITAR), inaugura o primeiro Centro Internacional de Formação para Autoridades e Líderes (CIFAL) em Portugal.





O novo centro dedica-se à promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, através de atividades de capacitação, investigação e partilha de conhecimento, e disponibiliza formação para executivos em sete áreas-chave: economia azul e gestão marinha; transição energética e clima; empreendedorismo e inovação; saúde, paradoxos de liderança; migrações e espaço.





Pedro Oliveira, dean da Nova SBE, salienta que a parceria proporciona "um conjunto de oportunidades de aprendizagem e facilita a partilha de conhecimento entre funcionários públicos e dirigentes com vista a fortalecer capacidades, melhorar o processo de tomada de decisão e incentivar o desenvolvimento sustentável".





O CIFAL de Cascais é o 30º centro UNITAR em todo mundo. Para Nikhil Seth, secretário-geral adjunto das Nações Unidas e diretor executivo da UNITAR, "as instituições académicas são um parceiro fundamental para a UNITAR, sem as quais não podemos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assumimos o compromisso de abordar as questões relacionadas com o ambiente e a água, através do trabalho do CIFAL Cascais".



Recentemente, no âmbito desta parceria, a Nova SBE esteve na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, durante a United Nations Water Conference, participando como parceira da UNITAR na criação da Water Academy, uma iniciativa colaborativa focada na entrega de formação que junta executivos de empresas, instituições académicas e líderes de todo o mundo.





A UNITAR está presente em todas as regiões do mundo com a missão de capacitar indivíduos, governos e organizações para os desafios globais contemporâneos.

Entre 2019 e 2022, as ações formativas da organização impactaram cerca de 825 mill pessoas.