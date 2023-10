CEO comprometidos com ESG apesar de pressões geopolíticas

O KPMG 2023 CEO Outlook revela que a geopolítica e a incerteza política se tornaram no principal risco percebido para os executivos seniores, preocupações essas que nem sequer chegaram aos cinco primeiros lugares no inquérito de 2022.





O inquérito realizado a mais de 1300 líderes de algumas das maiores empresas do mundo destaca a crescente ameaça aos negócios representada pela instabilidade política e pelos impactos climáticos.





"Os líderes empresariais estão a enfrentar desafios e obstáculos ao crescimento em várias frentes - desde a incerteza geopolítica e a politização até ao aumento das expectativas das partes interessadas no espaço ESG e à adoção de IA generativa", refere Bill Thomas, CEO da KPMG Internacional.





Em comunicado, acrescenta que considera "tranquilizador" que "apesar dos muitos desafios macroeconómicos e geopolíticos atuais, a confiança global a médio prazo permanece relativamente robusta. Existe um consenso de que podemos, a seu tempo, regressar a uma trajetória de crescimento internacional e sustentável a longo prazo".





Embora a confiança nas perspetivas económicas globais nos próximos três anos permaneça praticamente inalterada desde a pesquisa do ano passado (73% em comparação com 71% no ano passado), houve uma mudança significativa nas opiniões dos CEO sobre o que constitui um risco para os seus negócios.





Mais de três quartos (77%) afirmam que o aumento das taxas de juro e o endurecimento das políticas monetárias podem pôr em risco ou prolongar a ameaça de uma recessão global. Entretanto, mais de três em cada quatro diretores executivos (77%) acreditam que as pressões sobre o custo de vida poderão ter um impacto negativo na prosperidade da sua organização nos próximos três anos.





Os CEO continuam a dar prioridade ao ESG apesar do discurso polarizador. Apesar de um ano de debate polarizado em torno do termo ESG, os CEO reconhecem que o cumprimento das questões ambientais, sociais e de governação continua a ser uma parte integrante das suas operações comerciais e estratégias empresariais a longo prazo. Este facto é corroborado por 69% dos CEO que integraram o ESG na sua atividade como meio de criação de valor.





Refletindo uma mudança na sensibilização e no diálogo sobre ESG, 35% dos CEO alteraram a linguagem que utilizam para se referirem a ESG, tanto a nível interno como externo.





No entanto, os diretores executivos acreditam que ainda faltam alguns anos para verem o retorno do seu investimento em ESG. Os inquiridos acreditam que o ESG terá o maior impacto nos próximos três anos nas suas relações com os clientes, na reputação da marca e na estratégia de fusões e aquisições.





Os diretores executivos compreendem que o seu papel continua a ser cada vez mais impulsionado pela pressão do público e dos investidores, com 64% a acreditar que, à medida que a confiança em algumas instituições diminui, o público espera que as empresas preencham o vazio das mudanças sociais.





John McCalla-Leacy diretor de ESG Global da KPMG, sublinha que "apesar da crescente incerteza económica e política, os resultados do último inquérito refletem um sentimento crescente de resiliência e de atenção dos CEO às questões ESG. Temas como a crise climática tornaram-se polarizados em algumas regiões, mas os líderes empresariais disseram-nos que estão preparados para tomar decisões e posições duras e éticas para garantir que desempenham um papel positivo na condução da transição para operações mais sustentáveis, o que beneficia todos".





Com as contínuas pressões financeiras e geopolíticas que se avizinham, os CEO viverão "um teste aos nervos", mas "os dados mostram que a grande maioria dos executivos seniores está agora totalmente a bordo e reconhece que E, S e G já não são extras opcionais para empresas bem-sucedidas e sustentáveis", acrescenta John McCalla-Leacy.



O inquérito incidiu também sobre o dilema entre teletrabalho e trabalho híbrido e regresso ao escritório. Os CEO estão cada vez mais firmes no seu apoio às formas de trabalho anteriores à pandemia, com a maioria (64%) a prever um regresso total ao trabalho no escritório nos próximos três anos.





Uma esmagadora maioria de 87% dos CEO inquiridos manifesta a probabilidade de associar a recompensa financeira e as oportunidades de promoção ao regresso às práticas de trabalho presencial.





Os resultados mostram ainda que os CEO continuam a investir fortemente em IA generativa em busca de uma vantagem competitiva para o futuro, listando a tecnologia como uma das principais prioridades de investimento a médio prazo. Setenta por cento dos CEO concordam que a IA generativa continua no topo da sua lista de prioridades, com a maioria (52%) a esperar ver um retorno do seu investimento dentro de três a cinco anos.





Apesar da vontade de avançar com os seus investimentos, os CEO citaram os desafios éticos como a sua principal preocupação em termos da implementação da IA generativa. O custo da implementação foi classificado em segundo lugar (55%) e a falta de regulamentação e de capacidade técnica foi classificada em terceiro lugar (50%).