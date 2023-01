Grandes empresas duplicam incentivos ESG na remuneração de executivos

Um novo relatório da consultora Willis Towers Watson (WTW) mostra que as grandes empresas da América do Norte e Europa estão a acelerar a integração de métricas ambientais, sociais e de governação (ESG) nos planos de incentivos da remuneração de executivos. Em 2022, 77% das principais empresas da América do Norte e Europa incluíram métricas ESG nestes planos, um aumento de 69% em relação ao ano anterior.





A WTW analisou as divulgações de 885 das maiores empresas dos EUA, Europa, Reino Unido e Canadá, em múltiplos setores, com uma receita média anual de 10 mil milhões de dólares.





Na Europa e América do Norte, as métricas dos ESG são utilizadas por mais de três quartos das empresas na determinação da compensação por incentivos, variando entre 69% nos EUA e cerca de 90% na Europa e no Reino Unido, revela a WTW em comunicado.





Enquanto que a maioria das empresas incorpora as métricas dos ESG nos seus planos de incentivos a curto prazo, a medição dos ESG nos planos de incentivos a longo prazo aumentou acentuadamente ao longo do tempo, especialmente na Europa (46% das empresas) e no Reino Unido (37% das empresas). Nos EUA e no Canadá, a adoção de métricas ESG nos planos de incentivo a longo prazo permanece baixa (8% e 7%, respetivamente).





As métricas sociais são as mais proeminentes nos mercados, particularmente as relacionadas com o capital humano, tais como gestão de talentos, planeamento de carreira, inclusão e diversidade, e saúde e segurança dos trabalhadores.





As métricas do capital humano são agora utilizadas por 68% das empresas na Europa e América do Norte, variando entre 63% nos EUA e 75% na Europa e no Reino Unido.





A prevalência das métricas ambientais, sobretudo relativas à transição climática, como a redução das emissões de carbono, aumentou acentuadamente durante o ano passado. Quase dois terços das empresas na Europa e no Reino Unido incluem agora a métrica ambiental nos seus esquemas de incentivos a executivos.





Em termos setoriais, diz o relatório que estes incentivos são praticados em todas as indústrias, especialmente na América do Norte. Contudo, setores mais sensíveis aos ciclos económicos, como o fabril e os serviços, bem como o setor das tecnologias de informação, ficam atrás da média geral. Em contraste, mais de 90% das empresas de energia e serviços públicos S&P 500 incluem pelo menos uma métrica de incentivo ESG.



A variação da indústria é muito menos proeminente na Europa e no Reino Unido, onde a adoção da métrica ESG é de pelo menos 75% para todas as indústrias, refere o relatório.