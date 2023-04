Metade das empresas europeias investe na ação climática

A quota das empresas europeias que investe na ação climática atingiu cerca de 53%, o que equivale a um aumento de 10% em relação a 2021, revela o novo Relatório de Investimento Climático do Banco Europeu de Investimento (BEI) para 2022-23 (EIBIS Climate).





Porém, os elevados preços da energia na Europa e a incerteza causada pela guerra da Ucrânia estão a testar a capacidade das empresas da União Europeia (UE) de investir em medidas de combate às alterações climáticas.





O relatório avança que 82% das empresas da UE afirmam que os custos energéticos são um obstáculo ao investimento. Também que 42% das empresas da Europa Ocidental e do Norte estão a investir na eficiência energética, em comparação com apenas 37% das empresas da Europa do Sul.





Leia Também Da transparência à monitorização: Autoridade Bancária Europeia traça oito objetivos para finanças sustentáveis

Neste cenário, 57% das empresas da UE estão preocupadas com os riscos físicos colocados pelas alterações climáticas.





O EIBIS Climate mostra que o aumento da quota das empresas envolvidas na ação climática (incluindo eficiência energética) acelerou em 2021, uma recuperação pós-pandémica que se espera que continue.





No último ano, a quota de empresas europeias que investem no clima aumentou 10%, atingindo em média 53%, sendo que o aumento foi particularmente acentuado na Europa Central e Oriental (até 15%) e em pequenas e médias empresas (até 11%).





Leia Também Portugal no Top 5 dos países europeus mais atrativos para investimento na economia azul

Os fabricantes intensivos em energia têm um apetite mais forte por investimentos climáticos do que as empresas não intensivas em energia: 48% delas estão atualmente a investir, enquanto 57% estão a planear investir.





"O futuro da Europa depende da nossa capacidade de transformar e abraçar as transições digitais e verdes. Isto exige um investimento corajoso na ação climática e na mitigação do clima. As empresas da UE perceberam que as alterações climáticas já não são uma realidade distante", disse a economista principal do BEI, Debora Revoltella, aquando do lançamento do relatório.





Embora as empresas europeias estejam a alimentar a transição climática, têm opiniões mistas sobre o impacto desta transição nos seus negócios. Enquanto 29% estão otimistas quanto à transição, cerca de 32% estão pessimistas.





O EIBIS Climate mostra que a elevada incerteza está a diminuir a disponibilidade para investir em eficiência energética (menos 4% em comparação com 2021); este impacto é ainda maior quando se consideram investimentos em ações climáticas.





"Muitas empresas têm e continuarão a investir em ações climáticas para fazer face ao aumento dos custos da energia e desempenhar o seu papel na transição verde. No entanto, apesar de um aumento do investimento no clima, a incerteza contínua está a pesar fortemente sobre as empresas da UE e a diminuir a sua disponibilidade para investir em soluções climáticas", acrescenta a economista.





Diz o relatório que 88% das empresas da UE adotaram medidas de mitigação do clima, sendo a reciclagem e a eficiência energética as mais populares. Globalmente, a Europa Ocidental e do Norte investiu mais na mitigação do que a Europa do Sul e a Europa Central e Oriental.





O EIBIS Climate revela que mais empresas se sentem expostas a riscos climáticos físicos, tais como eventos climáticos extremos. Quase 60% das empresas europeias declaram enfrentar riscos físicos, enquanto que apenas 33% afirmaram ter tomado pelo menos uma ação para proteger os seus negócios contra esses riscos. O Sul da Europa sente-se mais exposto a riscos físicos.





O inquérito também revela que a crise energética tem estimulado o investimento em soluções de eficiência energética. Nomeadamente, cerca de 40% das empresas fizeram esse investimento, uma percentagem que aumentou a partir de 2021.





A Europa Ocidental e do Norte, a produção intensiva de energia e as grandes empresas lideram a tendência entre regiões, setores, e dimensões das empresas, respetivamente.