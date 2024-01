Grupo BEI investe 88 mil milhões de euros em projetos de impacto ambiental e de competitividade

Em 2023, o Grupo Banco Europeu de Investimento assinou novos contratos de financiamento no valor de cerca de 88 mil milhões de euros para projetos de elevado impacto no âmbito das prioridades políticas da União Europeia (UE), incluindo a ação climática, as infraestruturas sustentáveis e os cuidados de saúde, anunciou a presidente do BEI, Nadia Calviño.





"Em toda a Europa, o Grupo BEI está a cumprir as prioridades da UE: reforçar a competitividade europeia e a liderança da UE nas tecnologias verdes, e ajudar a garantir um futuro mais seguro para as pessoas em toda a União e em todo o mundo", afirmou Calviño nesta terça-feira em Bruxelas.





A presidente afirmou também que o Grupo cumpriu as suas promessas e até ultrapassou os seus objetivos em relação a uma série de prioridades fundamentais da UE. "Isto traduzir-se-á em benefícios tangíveis para todos nós, desde água potável mais segura a transportes públicos melhorados, desde um melhor acesso às vacinas a uma maior cobertura móvel 5G, desde a criação de emprego e o aumento da competitividade à segurança e eficiência energética", acrescentou.





Leia Também Nova plataforma lista empresas excluídas de carteiras de investimento por questões de sustentabilidade

Com 349 mil milhões de euros de investimento verde mobilizados desde 2021, o Grupo terem por objetivo atingir 1 bilião de euros de financiamento verde até ao final da década. De referir que 49 mil milhões de euros foram financiados diretamente para a ação climática e a sustentabilidade ambiental em 2023, contra 38 mil milhões de euros em 2022.





Em 2023, os investimentos do banco incluíram mais de 21 mil milhões de euros no âmbito da REPowerEU, uma iniciativa destinada a reduzir a dependência da Europa dos combustíveis fósseis e a acelerar a transição ecológica. A capacidade de produção de eletricidade financiada será capaz de abastecer 13,8 milhões de agregados familiares.



Num ano caracterizado por uma instabilidade crescente em todo o mundo, o BEI Global, o braço do Grupo dedicado aos investimentos no exterior da UE, concedeu mais de 8 400 milhões de euros a projetos, quase metade dos quais se destinaram aos países menos desenvolvidos e frágeis do mundo. No total, o financiamento global do BEI mobilizou 27 000 milhões de euros de investimentos ao abrigo da iniciativa EU Global Gateway, antecipando o prazo previsto para atingir 100 000 milhões de euros ao abrigo do programa até 2027. Para além dos quase 2 mil milhões de euros de assistência à Ucrânia desde a invasão russa, o banco criou, em 2023, o Fundo EU4U, apoiado pelos Estados-Membros e pela Comissão Europeia, para reforçar a resiliência económica e a reconstrução na Ucrânia.





Leia Também Novas normas do ISSB visam apoiar investimento sustentável

O Grupo BEI investiu 19 800 milhões de euros em inovação e 20 000 milhões de euros no apoio às pequenas e médias empresas e às mid-caps. Isto deve-se, em grande medida, ao investimento do Fundo Europeu de Investimento, o prestador especializado de financiamento de risco do Grupo BEI, que no ano passado assinou cerca de 15 mil milhões de euros de investimentos.





Este montante inclui mil milhões de euros ao abrigo da iniciativa "European Tech Champions", destinada a reforçar as empresas em fase de arranque no domínio das tecnologias disruptivas e a melhorar a competitividade da Europa. Entre outros investimentos centrados na inovação, os beneficiários do financiamento do Grupo BEI incluíram 19 projetos de inteligência artificial. "Num momento de condições difíceis para o investimento, o Grupo BEI está pronto a desempenhar o seu papel contracíclico, complementando o orçamento da UE e apoiando os Estados-Membros da UE e as nossas economias, respondendo à forte procura em toda a Europa, nomeadamente por parte do setor privado", afirmou Nadia Calviño.





"Mas sabemos que os desafios que enfrentamos exigem um esforço muito maior, e podemos ajudar a Europa a fazer exatamente isso. Só esta semana, o Grupo BEI está a anunciar novos projetos na Suécia, Roménia, Itália, Espanha, França, Polónia, Lituânia e Bulgária para apoiar novas tecnologias verdes, desde estações de carregamento a caminhos-de-ferro, passando pelo fabrico de aço verde e soluções solares."





Leia Também Metade das empresas europeias investe na ação climática

Prevê-se que o financiamento do Grupo em 2023 apoie cerca de 320 mil milhões de euros em investimentos, abranja 400 000 empresas e apoie 5,4 milhões de postos de trabalho. Mais de 45 % do financiamento do Grupo na UE destinou-se a apoiar as regiões da coesão, com cerca de 20 % a ir para regiões menos desenvolvidas da UE, onde o produto interno bruto per capita é inferior a 75 % da média da UE. O grupo anunciará uma repartição por país dos seus resultados de 2023 em 1 de fevereiro de 2024.