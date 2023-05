Mobilidade e logística estão a sofrer “transformação radical”

Com as revoluções verde e digital em curso, "estamos a assistir a uma transformação radical do setor" do transporte de mercadorias e logística, afirma Nikolaos Tsampieris, gestor sénior da ERTICO-ITS Europe, por ocasião do ITS - Congresso Europeu de mobilidade e transportes inteligentes, organizado pela rede ERTICO, que está a decorrer em Lisboa.





Em última análise, diz, os silos serão eliminados e as mercadorias serão transportadas de forma multimodal sem descontinuidades do ponto A para o ponto B, com base em soluções e serviços digitais robustos. "É claro que o transporte de mercadorias e a logística beneficiam do mundo interconectado em que vivemos atualmente, atraindo inovações de outras áreas", apontando para facilitadores como o 5G, Internet das Coisas, big data, IA e computação em cloud. "Os dados tornaram-se um ativo crítico, com a cadeia de valor dos dados a desempenhar um papel fundamental no sucesso futuro", acrescenta Nikolaos Tsampieris.





As tendências recentes no setor dos transportes e logística incluem a eletrificação, o rastreio de veículos e cargas sem papel e a utilização crescente de dados e análises, bem como a transformação ecológica do setor, a sincronização como via para a descarbonização e a ênfase nas entregas na última milha. Os mercados e os consumidores também mudaram, desde as expectativas de credenciais ecológicas impecáveis até às mudanças no retalho e ao aumento maciço das entregas ao domicílio.





A decorrer no Centro de Congressos de Lisboa, de 22 a 24 de maio, a edição do Congresso Europeu ITS deste ano foca-se nas grandes tendências, como a digitalização, descarbonização e globalização. "O transporte e a logística são uma área de foco crítico para o ERTICO e seus parceiros", diz Joost Vantomme, CEO da rede ERTICO-ITS Europe. "Tudo o que envolve este setor tem a ver com a ligação dos pontos: o camião que se dirige a um porto, o seu caminho suavizado por documentos eletrónicos, a transferência de um contentor de carga para um navio, que navega para outro porto, a carga é descarregada e segue em frente, talvez através de vários centros de distribuição, até ao seu destino final. Trabalhamos com parceiros, tecnólogos, investigadores, decisores políticos e outras partes interessadas para inovar em todos os aspetos dessa viagem".



Melhorar a conectividade e aumentar a interoperabilidade são considerados fundamentais para ajudar a otimizar os fluxos de carga e permitir uma gestão mais ágil da cadeia de abastecimento. Nesse sentido, o setor está a trabalhar em dois projetos, nomeadamente o FENIX, a primeira arquitetura federada da Europa para a partilha de dados, concebida para expedidores, prestadores de serviços de logística, fornecedores de infraestruturas de mobilidade, cidades e autoridades, e o STORM, que visa tornar o transporte de mercadorias mais ecológico, com base em veículos com emissões zero.





Para projetos globais, os dados são fundamentais. "Os grandes dados podem claramente melhorar o transporte rodoviário de mercadorias e resolver problemas, permitindo a descoberta de padrões, tendências e diferenças que não são possíveis de revelar utilizando dados tradicionais", afirma Wasim Shoman, investigador da Universidade de Tecnologia de Chalmers, também envolvido no STORM.





A criação de um espaço europeu de dados sobre a mobilidade é vista como um requisito fundamental. O PrepDSpace4Mobility é a ação de coordenação e apoio, com a duração de 12 meses, financiada pela Comissão Europeia para lançar as bases da partilha de dados de mobilidade.



"O setor da logística caracteriza-se por um grande número de ilhas de dados locais, pela utilização de sistemas e normas proprietários e pelo intercâmbio de muitos dados sensíveis", afirma Lucie Kirstein, coordenadora do projeto da UE na Academia Nacional de Ciência e Engenharia (acatech). E explica que os espaços de dados seguros permitirão às partes interessadas partilhar dados sem renunciar à soberania, trabalhando no sentido de uma federação de ecossistemas de dados de mobilidade e logística, aplicando simultaneamente princípios comuns e valores europeus.