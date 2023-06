Novas normas do ISSB visam apoiar investimento sustentável

O Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade (ISSB, sigla em inglês) emitiu, nesta segunda-feira, as suas primeiras normas de reporte de sustentabilidade das empresas - IFRS S1 e IFRS S2. Segundo o ISSB, as normas ajudarão a aumentar a confiança nas informações divulgadas pelas empresas sobre sustentabilidade, com vista a proporcionar melhor informação para decisões de investimento e combater o "greenwashing".





A IFRS S1 fornece um conjunto de requisitos de divulgação destinados a permitir que as empresas comuniquem aos investidores os riscos e oportunidades relacionados com a sustentabilidade que enfrentam a curto, médio e longo prazo. A IFRS S2 estabelece divulgações específicas relacionadas com o clima e foi concebida para ser utilizada com a IFRS S1.





"As normas do ISSB foram concebidas para ajudar as empresas a contar a sua história em matéria de sustentabilidade de uma forma sólida, comparável e verificável. Consultámos o mercado para garantir que as normas são proporcionais e que resultarão em divulgações relevantes para a tomada de decisões de investimento", referiu Emmanuel Faber, presidente do ISSB, acrescentando que "uma melhor informação conduz a melhores decisões económicas".





Pela primeira vez, as normas criam uma linguagem comum para divulgar o efeito dos riscos e oportunidades relacionados com o clima nas perspetivas de uma empresa. A abordagem global de base, apoiada pelo G20 e outros, proporcionará aos investidores divulgações relacionadas com a sustentabilidade comparáveis a nível mundial, com potencial para influenciar os preços de mercado, sem impedir que as jurisdições exijam divulgações adicionais, divulga o ISSB.





"A publicação das duas primeiras normas do ISSB representa um passo vital para o estabelecimento de uma base global para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. Informações consistentes e comparáveis sobre sustentabilidade, juntamente com informações financeiras, permitem que investidores e partes interessadas tenham uma compreensão abrangente do desempenho de uma empresa e do seu compromisso com a criação de valor sustentável", afirmou Klaus Schwab, presidente executivo do Fórum Económico Mundial na mesma nota.





O ISSB desenvolveu a IFRS S1 e a IFRS S2 com base em reações do mercado e em resposta aos apelos do G20, do Conselho de Estabilidade Financeira e da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), bem como dos líderes da comunidade empresarial e de investidores.





Este apoio a uma base global abrangente de informações relacionadas com a sustentabilidade demonstra a procura generalizada de uma compreensão consistente da forma como os fatores de sustentabilidade afetam as perspetivas das empresas, explica o ISSB.





As normas do ISSB foram concebidas para garantir que as empresas forneçam informações relacionadas com a sustentabilidade juntamente com as demonstrações financeiras - no mesmo pacote de relatórios. As normas foram desenvolvidas para serem utilizadas em conjunto com quaisquer requisitos contabilísticos. Também se baseiam nos conceitos que sustentam as Normas Contabilísticas IFRS, que são exigidas por mais de 140 jurisdições. As normas ISSB são adequadas para aplicação em todo o mundo, criando uma base de referência verdadeiramente global, informa a instituição.





Agora que a IFRS S1 e a IFRS S2 foram emitidas, o ISSB irá trabalhar com as jurisdições e empresas para apoiar a sua adoção. Os primeiros passos serão a criação de um Grupo de Implementação de Transição para apoiar as empresas que aplicam as normas e o lançamento de iniciativas de capacitação para apoiar a implementação efetiva.