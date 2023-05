Empresa pública de saúde é a primeira dos EUA a ter "board" exclusivamente feminino

A Aspira Women's Health, empresa pública de saúde norte-americana, anunciou esta semana a nomeação de três novos elementos para o seu conselho de administração, Stefanie Cavanaugh, Jannie Herchuck e Lynn O'Connor Vos, tornando-se na primeira empresa pública dos EUA a ter um "board" exclusivamente feminino.





Este é um marco num ambiente empresarial em que apenas 28,2% dos mais de 26 mil assentos dos conselhos de administração da lista de maiores empresas Russell 3000 são ocupados por mulheres, segundo o mais recente Índice de Diversidade de Género da Equilar.





"É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a Stefanie, Jannie e Lynn ao nosso conselho de administração", afirma em comunicado Veronica Jordan, presidente do conselho de administração da Aspira. "A Aspira passou por uma tremenda mudança no ano passado e atrair os melhores talentos é uma prova da força da tecnologia, da estratégia e do potencial da empresa".





A Aspira está focada no desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico de doenças ginecológicas, nomeadamente do cancro do ovário. Para uma empresa centrada na saúde da mulher, a liderança feminina faz sentido para muitos especialistas, que defendem que a composição do conselho de administração de uma empresa deve refletir os seus utilizadores finais. Ainda assim, a Aspira não se propôs a eleger apenas mulheres para a sua direção. Ao Wall Street Journal, Nicole Sandford, presidente e diretora executiva da Aspira, referiu que "não diria que ter um conselho só de mulheres, especialmente um que carece de diversidade racial e étnica, é o objetivo".





Sobre a falta de representatividade feminina nos "boards" das empresas, ao mesmo jornal, Susan Angele, consultora sénior do Board Leadership Center da KPMG e membro da Equilar Diversity Network, referiu que "existe um enorme pipeline e não há falta de mulheres qualificadas para integrar os conselhos de administração". Apontando que o progresso para encontrar a paridade tem sido lento, defende que "é importante que as empresas tenham o maior número possível de lentes na sala de reuniões. A diversidade não é um luxo, é importante por uma questão de negócios".





Stefanie Cavanaugh junta-se ao conselho de administração como executiva experiente, tendo sido executiva financeira sénior em empresas de cuidados de saúde durante mais de 30 anos.





Jannie Herchuck desempenhou várias funções na Deloitte & Touche desde 1985 até 2022. Mais recentemente esteve no conselho de administração da Deloitte LLP, liderando iniciativas e práticas estratégicas.





Lynn O'Connor Vos é uma CEO de saúde com experiência em lançamentos de produtos, marketing global, saúde digital e fusões e aquisições. Fundou a sua própria empresa de consultoria na área da saúde depois de ter sido CEO interina da Modular Medical.