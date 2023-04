Nova SBE investe 3,85 milhões de euros em projetos de investigação alinhados com ODS

A Nova SBE investiu 3,85 milhões de euros em 14 novos projetos de investigação alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, em 2022, divulga a instituição no dia em que apresenta a 4ª edição do relatório Nova SBE Road to Impact.





A edição relativa a 2022 agrega o histórico anual da atividade inerente ao percurso de sustentabilidade da instituição e integra, pelo segundo ano consecutivo, o resumo dos projetos de investigação e estudos mais relevantes desenvolvidos pelos nove centros de conhecimento da Nova SBE.





Organizado de acordo com as quatro maiores áreas de ação da Nova SBE – aprendizagem continua; investigação & conhecimento, transformação social e sustentabilidade organizacional – o Road to Impact Report descreve a contribuição da instituição em prol do progresso económico socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável e avalia a intervenção da comunidade em prol dos ODS e na promoção de soluções inclusivas e sustentáveis capazes de promover um futuro melhor e mais sustentável.





Na área da aprendizagem continua, por exemplo, a Nova SBE tem integrado os ODS nos seus currículos, de forma a promover a compreensão e consciencialização dos ODS junto da sua comunidade de alunos. Das 317 disciplinas analisadas, foram classificadas 166 de acordo com a sua contribuição para os ODS, refere o relatório. E cerca de 51% dos professores integram os ODS nos programas de estudos das suas disciplinas.





A ação da Nova SBE não se restringe ao meio académico, pretendendo ser um acelerador para um futuro sustentável. Desta forma, cocria projetos académicos e de investigação com o envolvimento das comunidades locais, organizações sociais, entidades filantrópicas, órgãos governamentais e empresas.





"Até 2050 precisamos de ter condições para atingir a neutralidade carbónica e exponenciar sustentabilidade. Como tal, a necessidade de a sociedade se tornar mais colaborativa está a ganhar terreno devido a uma legislação cada vez maior, sustentada em décadas de investigação científica, ativismo, novos mercados e oportunidades de negócio", afirma Luís Veiga Martins, diretor de Sustentabilidade da Nova SBE.





O Nova SBE Impact Report permite também perceber de que forma a Nova SBE e os seus diferentes stakeholders estão a evoluir para cumprir as metas de sustentabilidade.





Em colaboração com a sociedade civil, a escola lidera projetos com alunos, colaboradores e instituições externas tornando também os seus pares membros ativos do desenvolvimento sustentável. Em 2022 foram desenvolvidas várias ações conjuntas, tais como a iniciativa de mentoria para capacitação de jovens mulheres (Girls 4 Girls) e o programa de incentivo aos alunos para se tornarem cidadãos ativos em prol dos ODS (Embaixadores dos ODS).





"Enquanto instituição académica com um papel fulcral na educação de futuros líderes, é nossa responsabilidade fortalecer estas diferentes gerações com ferramentas e competências para uma cidadania ativa e com impacto interligada a uma carreira sustentável e à prova do futuro", acrescenta Luís Veiga Martins.





Em 2022 a escola reforçou ainda o seu compromisso com inúmeros parceiros: renovou a parceria PRME até 2025, iniciou parcerias com a Associação de Empresas Responsáveis (GRACE), para criação e partilha de conhecimento relacionado com voluntariado, e com a Fundação Ellen MacArthur, para contribuir e melhorar a economia circular, aderiu ao PIR (Positive Impact Rating) e concretizou, com a United Nations Global Compact (UNGC), uma avaliação individual para diagnosticar o atual ponto de situação da Nova SBE de acordo com as quatro áreas que a UNGC mais valoriza.





Promoveu também iniciativas de disseminação de conhecimento, tais como a Nova SBE Well-being Week, para promover o bem-estar através de um estilo de vida saudável e uma saúde mental sustentável; a Nova SBE Sustainability Journey, um conjunto de iniciativas junto da comunidade interna para capacitação e incentivo para atitudes mais ativas e focadas na sustentabilidade; as Conferências do Estoril, que reuniu oradores de mais de 30 nacionalidades; o Green Fest; as Nova SBE Inclusive Talks, entre outras.