Inteligência artificial pode beneficiar 79% das metas dos ODS

A inteligência artificial (IA) pode beneficiar 79% das metas que integram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas. Tal significa que a IA pode contribuir para 134 das 169 metas específicas que deverão ser cumpridas até 2030.





A revelação foi feita pela União Internacional das Telecomunicações (UIT), num evento com 40 parceiros da ONU, que aconteceu nesta quinta-feira, em Genebra, na Suíça, alusivo ao tema "Papel da IA na Realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".





A UIT destaca que a emergência da IA está a progredir rapidamente com amplos impactos em muitos setores. No caso dos ODS, estas tecnologias poderão contribuir para fazer cumprir sobretudo objetivos relativos às cidades sustentáveis (ODS 11) e alterações climáticas (ODS 13).





Uma investigação levada a cabo por um consórcio internacional, apresentada neste evento, concluiu que a IA pode ter um impacto benéfico em 79% das metas dos ODS, mas pode, por outro lado, inibir 35% das mesmas (59 metas), não especificando quais.





A investigação concluiu que as metas ambientais atraem as maiores contribuições positivas, as metas sociais as menos positivas e as metas económicas exigem mais investigação em termos de potenciais efeitos da IA.





O estudo observou que a IA permite novas aplicações tecnológicas, tais como a utilização de dados de satélite para rastrear a pobreza (ODS 1) e que as lacunas de género nos dados e na força de trabalho da IA precisam de ser resolvidas para permitir o ODS 5 (igualdade de género).





Todas as metas do ODS 11, relativo às cidades, podem ser positivamente afetadas pela IA. A aprendizagem das máquinas pode ser utilizada para reproduzir, medir e prever, com elevados níveis de precisão, a poluição nas cidades e em áreas urbanas específicas, divulga a UIT.





Os oradores exploraram o potencial da IA em revelar ligações ocultas entre os ODS para otimizar as respostas políticas para melhores soluções. Entre as numerosas aplicações positivas da IA para os ODS, destaca-se também a correspondência entre a oferta e a procura de eletricidade, permitindo melhores modelos climáticos e identificando áreas de elevada concentração de poluição plástica.

Mas a tecnologia não é isenta de impacto. A utilização atual de eletricidade pelo setor das tecnologias de informação e comunicação é de 1% da utilização total, um valor que se prevê que aumente para 20%, até 2030, refere a UIT.





Ficou claro também que o rápido desenvolvimento da IA precisa de ser apoiado na área regulamentar e de supervisão para permitir um desenvolvimento sustentável. Não o fazer poderia resultar em lacunas na transparência, segurança e normas éticas, levando a resultados em discordância com os ODS, conlui a UIT.