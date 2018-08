A fintech alemã que já vale mais do que o Deutsche Bank

Uma operadora de pagamentos que obtém o equivalente a 5% da receita do Deutsche Bank vale agora mais do que o banco alemão, que é considerado pelos reguladores um dos mais importantes do mundo.

A Wirecard, que tem sede em Ascheim, nos arredores de Munique, ultrapassou o maior banco da Alemanha em valor de mercado, aproveitando a onda de entusiasmo dos investidores pelas empresas de pagamentos. A acção, que subiu mais de 84% este ano, deverá entrar no DAX, o índice de referência do país, em Setembro, possivelmente no lugar do Commerzbank.

O crescimento da Wirecard reflecte o sucesso da Adyen, uma start-up de pagamentos com sede na Europa cujas acções mais do que duplicaram de valor desde a sua estreia, em Junho. As empresas de pagamentos são populares entre os investidores por serem capazes de lucrar com o rápido crescimento global do comércio online e com o uso de dispositivos móveis para serviços bancários - sem precisar de arcar com os custos de oferecer e gerir créditos de longo prazo para a economia.

A Wirecard, cujo valor de mercado é de cerca de 21,1 mil milhões de euros, fornece softwares e sistemas para pagamentos online e prevenção de fraudes.

A receita da empresa de 19 anos deverá crescer para cerca de 2,5 mil milhões de euros até o fim de 2019, contra 1,5 mil milhões de euros no ano passado. Em contrapartida, a receita do Deutsche Bank caiu mais de 10% nos últimos três anos e o CEO Christian Sewing anunciou mais cortes este ano, deixando os analistas cépticos sobre a sua capacidade de crescimento.



(Texto original: Meet the German Fintech That's Now Worth More Than Deutsche Bank)