Ações da dona do Minipreço afundam mais de 30% para mínimos históricos

As ações do Dia estão a deslizar 21,6% para 0,1176 euros, tendo chegado a afundar 38,07% para 0,0929 euros, o que corresponde a um novo mínimo histórico. O Dia está cotado em bolsa desde julho de 2011.

A justificar este desempenho está o facto de terem começado a negociar as novas ações do Dia, emitidas no âmbito do aumento de capital de 605 milhões de euros.

Há precisamente uma semana, as ações do Dia chegaram a duplicar de valor durante a sessão, depois de ter finalizado o aumento de capital.

O Dia, que em Portugal está representado pelo Minipreço, está a sofrer uma reestruturação, depois de um período conturbado. Conseguiu entretanto chegar a acordo com credores depois de o milionário russo Mikhail Fridman ter lançado uma oferta pública de aquisição (OPA), tornando-se no maior acionista do grupo Dia e injetando dinheiro no grupo.

O aumento de capital de 605 milhões de euros foi concluído na semana passada, mas as ações só se estrearam esta quinta-feira, o que está a exercer pressão sobre a cotada.

No final do ano passado, o grupo DIA tinha 223 lojas em Portugal e 309 franchisados através das marcas Minipreço, Mais Perto e Clarel. Nos primeiros seis meses do ano, a empresa apresentou um prejuízo de 418 milhões de euros e uma queda de 7% nas vendas líquidas no mesmo período.