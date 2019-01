Ações da Tesla caem 9% após falhar entregas e reduzir preço do Model 3

Os títulos da Tesla estão a perder mais de 9% em Wall Street depois de a fabricante de veículos elétricos ter falhado as estimativas para as entregas do Model 3 no quarto trimestre de 2018 e ter anunciado a redução do preço deste modelo.

Reuters

Depois do ano atribulado vivido pela Tesla em 2018, que acabou por ditar a saída do fundador Elon Musk do cargo de chairman, a fabricante de veículos elétricos começou mal 2019. Na primeira sessão do ano em Wall Street, os títulos da Tesla recuam 9,08% para 302,57 dólares.



A provocar esta desvalorização está o facto de a empresa ter ficado aquém das entregas estimadas para o Model 3 no quarto trimestre e de ter anunciado a redução do preço deste móbil.



Nos últimos três meses de 2018, a Tesla entregou 63.150 unidades do Model 3, abaixo da projeção dos analistas que apontavam para a entrega para venda de 63.698 veículos daquele modelo.



Apesar de ter ficado abaixo das expectativas dos analistas, as entregas do Modelo 3 entre Outubro e Dezembro acabaram por representar um aumento de 8% face à produção de 90.700 unidades registada no terceiro trimestre.



Já a entrega do Tesla Model 3 para os mercados da China e da Europa começa no próximo mês de Fevereiro.



A empresa anunciou um corte em torno de 2 mil dólares em cada unidade do Tesla Model 3 no mercado norte-americano, um esforço feito no sentido de absorver parcialmente a redução dos incentivos federais dados pelo Governo dos Estados Unidos.



É que a partir da passada terça-feira entrou em vigor uma nova legislação que cortou para metade o crédito fiscal atribuído aquando da compra de veículos elétricos.



De acordo com os dados mais recentes da fabricante, a produção da Tesla no último trimestre de 2018 aumentou em mais de 86 mil veículos, um registo que se aproxima da meta definida pela empresa para o longo prazo que fixa um objetivo de 100 mil unidades por ano.



Ao longo do ano passado, a Tesla entregou para venda 145.846 unidades do Model 3 e 99.394 unidades dos modelos S e X.

Conheça mais sobre as soluções de