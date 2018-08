Amazon supera pela primeira vez os 2 mil dólares e aproxima-se da marca do bilião

As acções da Amazon superaram pela primeira vez os 2 mil dólares esta quinta-feira, 30 de Agosto, colocando a empresa cada vez mais perto de atingir uma capitalização bolsista superior a um bilião de dólares.





Os títulos da empresa liderada por Jeff Bezos superaram a fasquia dos 2 mil dólares logo após a abertura da sessão, depois de terem subido mais de 3% na quarta-feira, animados pela revisão em alta do preço-alvo por parte do Morgan Stanley.