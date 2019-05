Axel Springer dispara quase 21% com oferta do KKR à vista

A Axel Springer pode estar prestes a sair de bolsa com a "ajuda" do fundo KKR. Os investidores respondem com a compra de ações, que já valorizaram perto de 21%.

A empresa de imprensa alemã Axel Springer está em negociações com o fundo de investimento KKR para que este lance uma oferta pública de aquisição sobre as participações minoritárias, informou a cotada germânica no final desta quarta-feira, 29 e maio. Os títulos da Axel Springer reagiram com uma forte alta, tendo disparado 21%.

A operação em causa pode resultar na saída de bolsa do grupo de imprensa alemão, retirando o peso do escrutínio a que está sujeita enquanto cotada. A compra por parte do KKR levaria à junção da Axel Springer à Bertelsmann, a empresa também germânica que detém a Penguin Radom House.

Os títulos da Axel Springer seguem a somar 20,40% para os 54,30 euros, depois de terem chegado a atingir um pico de 54,50 euros na sequência de uma subida de 20,84%. Esta foi a cotação máxima registada pela cotada desde o último dia 26 de fevereiro, recuperando dos mínimos de março nos quais se encontrava na última sessão. Desde o início do ano, a empresa conta uma valorização de 10,17% e uma capitalização bolsista de 5,9 mil milhões.