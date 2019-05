Bitcoin a caminho dos 6.000 dólares com investimento dos institucionais

A moeda digital negocia em máximos de novembro e está a acumular ganhos de 74% desde os mínimos do ano passado.

A bitcoin atingiu um novo máximo de 2019, aproximando-se dos 6.000 dólares pela primeira vez desde novembro.





A moeda digital atingiu hoje uma valorização máxima de 4,7% para 5.961 dólares em Londres, de acordo com o preço calculado pela Bloomberg. As outras criptomoedas também negoceiam em alta, embora com ganhos menos acentuados.