Bitcoin supera os 6 mil dólares pela primeira vez desde novembro

A Bitcoin está a negociar acima dos 6 mil dólares esta quinta-feira, 9 de maio, pela primeira vez desde meados de novembro, naquela que é já a nona sessão consecutiva de ganhos.





Nesta altura, a moeda digital sobe 2,60% para 6.054,17 dólares, elevando para quase 19% a valorização acumulada nestas nove sessões de subidas, e para mais de 60% a subida registada desde o início do ano.





A cotação da Bitcoin tem sido impulsionada pelo interesse crescente nesta criptomoeda por parte de instituições de investimento. Como avançou a Bloomberg no início da semana, a Fidelity Investments começará a permitir que os clientes comprem e vendam criptomoedas, enquanto plataformas de negociação, como a Robinhood, já começaram a operar com moedas digitais.





Ainda assim, a negociação de moedas digitais continua a apresentar riscos. Na terça-feira, foi noticiado que piratas informáticos roubaram 7.000 bitcoins, no valor de mais de 40 milhões de dólares da Binance, uma das maiores bolsas do mundo.





Além disso, a Bitcoin ainda está a provocar um debate aceso sobre o seu futuro e viabilidade. O grande cético da Bitcoin, Nouriel Roubini, chamou às moedas digitais "a mãe e pai de todas as bolhas" numa conferência no início desta semana, que contou também com a presença do gestor de hedge funds e defensor das criptomoedas, Michael Novogratz.





"A realidade é que há muitas coisas a acontecer. De certa forma, houve um pequeno milagre", disse Novogratz. "O debate acabou, a Bitcoin ganhou. Agora é vista por pessoas de todo o mundo como um lugar legítimo para armazenar valor".





A Bitcoin atingiu um máximo histórico de 19 mil dólares em dezembro de 2017, antes de descer para um mínimo de 3.100 dólares um ano depois, em dezembro de 2018. Tem recuperado desde então, com o seu valor a duplicar em apenas cinco meses.

