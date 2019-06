A notícia de que o Facebook está prestes a anunciar o lançamento da sua própria criptomoeda está a impulsionar as moedas digitais, com especial destaque para a Bitcoin, que dispara mais de 8%.

Especialistas contactados pela CNBC explicam que o envolvimento de grandes empresas como o Facebook e a AT&T no universo das moedas digitais está a ajudar a impulsionar o sentimento, já que confere um maior grau de legitimidade a uma indústria desde sempre afetada por suspeitas de atividade ilegal, negociação especulativa e forte escrutínio dos reguladores.



Na semana passada, analistas da RBC Capital Markets admitiram mesmo que a moeda virtual do Facebook "pode revelar-se uma das iniciativas mais importantes na história da empresa", abrindo a porta a novas oportunidades de envolvimento e receitas.



Em entrevista à Bloomberg TV, Brett McGonegal, CEO da Capital Link International, acrescenta que o ponto de viragem para uma classe de ativos emergente "é o ponto de ligação a dinheiro institucional". "Se o dinheiro institucional começar a tocar a Bitcoin, é aí que vamos ver subidas muito maiores", antecipa o responsável.



Depois de ter tocado mínimos, em dezembro do ano passado, a Bitcoin tem recuperado terreno em 2019, com uma subida que ronda os 150%.

A Bitcoin regista uma forte subida esta segunda-feira, 17 de junho, estando a negociar acima dos 9 mil dólares pela primeira vez em 13 meses.A mais famosa das moedas digitais dispara 8,68% para 9.186,13 dólares – o valor mais alto desde 10 de maio de 2018 – animada pela notícia de que o Facebook irá anunciar o lançamento da sua própria criptomoeda entre hoje e amanhã. Moedas rivais como a Litecoin e a Ethereum também seguem com ganhos em torno de 5%.