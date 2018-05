Bolsa e obrigações em queda? Goldman vê 3 razões para investidores não se preocuparem

O apetite por activos de risco, como acções e títulos de "yields" elevadas, foi reduzido por diversos factores que surgiram ao mesmo tempo, mas os problemas podem ser temporários, de acordo com o banco sediado em Nova Iorque. Os economistas do banco ressaltam que o S&P 500 tem mostrado estabilidade desde o tombo do início de Fevereiro, evidenciando que, devido ao nervosismo, falta disposição para assumir posições.







"Vemos três razões para menor preocupação com os activos de risco", escreveram os economistas Charles Himmelberg e James Weldon em relatório distribuído na quinta-feira.



"Primeiro, mantemos nossa convicção na forte perspectiva de crescimento global, apesar da queda recente de indicadores de actividade. Segundo, preocupações em relação ao aperto monetário são provavelmente exageradas. Terceiro, os problemas técnicos que pesaram sobre o sentimento sobre risco aparentemente serão aliviados."





A expansão global pode ter desacelerado no primeiro trimestre, mas a dupla afirma que a economia dos EUA em breve mostrará força devido ao estímulo fiscal implementado em Dezembro e que a China, Brasil e Índia continuam a dar sinais de força. Embora os mercados tenham sido forçados a absorver uma grande variação no rendimento dos títulos do Tesouro norte-americanos, a maior parte do movimento provavelmente já ocorreu, de acordo com o relatório.