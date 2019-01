Impresa dispara mais de 17% com volume 10 vezes superior à média

As ações da Impresa estão a disparar em bolsa, com um ganho superior a 17% e uma liquidez praticamente 10 vezes superior à média. Isto numa altura em que a dona da SIC está em processo de redução de custos e luta por ascender à liderança das audiências.

A Impresa está a subir 17,15% para 0,194 euros, tendo chegado a ganhar um máximo de 17,75%, atingindo máximos de novembro. E esta subida acentuada está a ser acompanhada por uma liquidez elevada. Já trocaram de mãos mais de 2,6 milhões de títulos, quando a média diária dos últimos seis meses é pouco superior a 230 mil.

Os títulos da dona da SIC e do Expresso seguem assim com uma tendência de ganhos nas últimas sessões. Nos dois dias anteriores, as ações acumularam um ganho superior a 10,5%.

Não há notícias novas que justifiquem este desempenho, mas há um contexto que poderá ajudar a explicar. A contratação de Cristina Ferreira, e consequente subida nas audiências da SIC, conjugado com a poupança de custos que a Impresa está a implementar – e que culminou com a fusão das redações das várias publicações este fim de semana – poderão ajudar a explicar a evolução recente.

"Tudo o que facilite a desalavancagem" da Impresa "será positivo", afirmou Albino Oliveira, analista da Patris Investimentos, que realçou "a continuação do processo, que já não era novo, de desalavancagem".

Estas subidas recentes elevam para mais de 40,5% o ganho da Impresa desde o início do ano, depois de em 2018 a queda ter sido superior a 60%.





