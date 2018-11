Luta da China contra a poluição torna paládio melhor metal de 2018

O paládio, metal usado em aparelhos de controlo de poluição, subiu mais de 9% em Nova Iorque este ano, o melhor desempenho entre os principais metais. A procura está em grande crescimento graças à China, que tem a missão de reduzir a poluição. Devido aos padrões mais rígidos para a poluição, as fabricantes de automóveis estão a usar mais conversores catalíticos.

A produção global não está a fazer frente à forte procura e analistas de mercado como o Citigroup projectam novos aumentos de preço. Os hedge funds também estão a apostar em uma subida prolongada, mantendo o maior nível de aposta positiva no metal desde o início de Março.

"O mercado tem uma perspectiva fundamental muito positiva", disse Maxwell Gold, director de estratégia de investimentos da Aberdeen Standard Investments, que supervisiona 730 mil milhões de dólares. "Lidamos com défices de oferta há oito anos e isso deve continuar. A oferta certamente tem sido um problema para a mineração, assim como a redução dos stocks existentes."

O paládio é um mercado de pouca negociação. Assim como o metal irmão, a platina, a sua produção é extremamente concentrada, já que a Rússia e a África do Sul produzem, em conjunto, cerca de três quartos da oferta mundial.

Procura automóvel

Quase 70% da procura pelo paládio vem da indústria automóvel, segundo a empresa de análise CPM Group. As vendas de automóveis têm-se mantido relativamente fortes na maior parte do mundo, o que ajuda a isolar os preços do nervosismo em relação ao crescimento global que derrubou muitas commodities industriais.

As ofertas são tão restritas que os utilizadores têm recorrido a produtos negociados em bolsa para terem o material de que precisam. Isso afundou os activos de paládio em ETF ao nível mais baixo desde 2009 num momento em que as fabricantes procura oferta acima do solo, disse Gold.

Os hedge funds estão a ampliar as suas perspectivas optimistas. No espaço de uma semana que terminou a 13 de Novembro, os gestores de recursos ampliaram as posições longas, que é a diferença entre as apostas no aumento e na queda do preço, pela segunda semana consecutiva, para 12.837 futuros e opções, segundo dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês). É o nível mais elevado desde 6 de Março.

Os futuros do paládio subiram 5,2% em Nova Iorque numa semana. O preço chegou aos 1.168,30 dólares por onça, o valor mais alto de sempre.

Uma ameaça à procura é a substituição. Historicamente, o paládio tem sido mais barato do que a platina e, portanto, é usado como uma alternativa popular, já que os dois metais partilham muitas propriedades químicas. Mas a subida recente reverteu a relação de preço e agora o paládio sofre a ameaça de ser substituído pela platina.



(Texto original: China's Fight Against Smog Makes Palladium 2018's Best Metal)

