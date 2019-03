Lyft dispara 21% na estreia em bolsa

A Lyft vendeu as ações a 72 dólares na oferta pública inicial (IPO) e a estreia em bolsa, esta sexta-feira, 29 de março, despertou muitas atenções. As ações estão a disparar 21% para 87,24 dólares.

A Lyft angariou 2,34 mil milhões de dólares no seu IPO e disse ter avaliado 32,5 milhões de ações (mais do que estava inicialmente a oferecer) em 72 dólares cada.





A rival da Uber – que também está a preparar o seu IPO – previa vender ações entre 70 e 72 dólares por ação e o valor final acabou por ficar no topo desse intervalo.





O valor de 70 a 72 dólares era já uma melhoria em relação ao intervalo de 62 a 68 dólares inicialmente estimado.

A avaliação de 24,3 mil milhões de dólares faz com que a Lyft seja a maior estreia em bolsa desde 2014, ano marcado pelo IPO do Alibaba Group.



O êxito da entrada da Lyft no Nasdaq abre caminho a que outras empresas de Silicon Valley tentem passar a negociar no mercado acionista ainda este ano, como a Pinterest, Slack Technologies e Postmates.

Conheça mais sobre as soluções de