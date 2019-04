É oficial: Uber vai para a bolsa

A Uber oficializou junto do regulador norte-americano o pedido de entrada em bolsa. Depois da Lyft em março, chega o tão aguardado IPO da plataforma de transporte em veículos descaracterizados, que poder vir a ser o maior do ano nos Estados Unidos.

A Uber apresentou esta quinta-feira, junto da Securities and Exchange Commission (SEC) – autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano, equivalente à CMVM em Portugal – o pedido oficial para entrar em bolsa.

A notícia foi avançada pela Business Insider e confirma o que se esperava. Ontem, a Bloomberg já dizia que o pedido oficial poderia acontecer hoje e que a Uber espera arrecadar até 10 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros) naquele que poderá ser o maior IPO (oferta pública inicial) deste ano nos EUA e um dos dez maiores de sempre no país.



Com efeito, segundo a CNBC, a aplicação de transporte particular poderá ser avaliada entre 90 e 100 mil milhões de dólares – a acontecer, ficará na lista das maiores estreias em bolsa do setor tecnológico.



De acordo com o propecto da empresa, cujo conteúdo está a ser veiculado pela Business Insider, a Uber será cotada na Bolsa de Nova Iorque com o 'ticker' UBER.





A Lyft, rival da Uber que actua apenas nos Estados Unidos, estreou-se no passado dia 29 de março a um preço fixado em 72 dólares por ação, o que avaliou a empresa em 24,3 mil milhões de dólares. A empresa angariou 2,34 mil milhões de dólares no seu IPO e disse ter avaliado 32,5 milhões de ações (mais do que estava inicialmente a oferecer) em 72 dólares.

Ao ser avaliada em 24,3 mil milhões de dólares, tornou-se a maior empresa a entrar em bolsa desde o Alibaba Group em 2014.