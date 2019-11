Novabase paga parte do dividendo extraordinário a 26 de novembro  

A Novabase vai concretizar a 26 de novembro a operação de redução e aumento de capital que tinha anunciado e que vai permitir distribuir aos acionistas uma remuneração de 14 cêntimos por ação através da libertação de excesso de capital.

Segundo comunicado à CMVM, as ações da tecnológica passam a transacionar em bolsa sem direito a este dividendo extraordinário a partir de 22 de novembro, data em que as ações passam também a ter um novo valor nominal, em resultado desta operação de redução seguida de aumento de capital.

A Novabase tinha anunciado a 25 de outubro que iria pagar aos acionistas 14 cêntimos por ação através da libertação de excesso de capital, mais 36 cêntimos por ação através da distribuição de reservas, o que representa um dividendo total de 50 cêntimos por ação.

No que diz respeito a esta remuneração através da distribuição de reservas, que já foi aprovada em assembleia geral, não foram ainda avançadas datas de pagamento.

Os acionistas tinham aprovado a redução do capital de 15.700.697 para 11.304.501,84 euros para libertar perto de 4,4 milhões de euros em excesso de capital. Paralelamente, os acionistas deram luz verde a um aumento do capital social de 11.304.501,84 para 54.638.425,56 euros, o que implica o aumento do valor nominal das ações de 1,38 euros para 1,74 euros.

As reservas e resultados acumulados distribuíveis que serão pagos através de dividendo extraordinário totalizam 11,3 milhões de euros.