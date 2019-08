Novabase convoca AG onde vai decidir sobre dividendo extra

A Novabase divulgou os pontos que vão estar em discussão na próxima reunião dos acionistas, marcada para o final de setembro. Um deles é a já anunciada intenção de distribuir um dividendo extra pelos acionistas, ainda este ano.





Os presentes vão deliberar acerca de uma redução de 4,4 milhões no capital social da empresa, "tendo como finalidade a libertação de excesso de capital". Esta alteração significa diminuir o valor nominal das ações em 14 cêntimos, os quais deverão ter como destino a carteira dos acionistas.





Aquando da apresentação do plano estratégico, a empresa explicou que seria proposta a distribuição destes 14 cêntimos por ação, aos quais se somam 36 cêntimos decorrentes da distribuição de reservas e resultados transitados, num montante total de 11,3 milhões de euros. Desta forma, o dividendo extra a receber pelos acionistas deverá situar-se nos 50 cêntimos.





Paralelamente, de acordo com o comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa planeia deliberar sobre a incorporação de cerca de 43 milhões no capital social, provenientes da reserva de prémios de emissão. Esta quantia determina que a Novabase engorde o capital social de 11 milhões para 55 milhões de euros.





Na lista dos sete "afazeres" a serem cobertos na reunião de acionistas encontra-se também a possibilidade de implementar uma política de remuneração variável para os administradores e colaboradores, a discussão de um programa de recompra de ações próprias e a eleição de um novo membro do Conselho de Administração.





A empresa já tinha divulgado a vontade de alargamento do conselho de administração, para incluir Paulo Trigo, atualmente responsável pela área de telecom, para o cargo de chief operating officer (COO) da Next-Gen – o braço da Novabase que agrega as áreas de inteligência artificial, internet das coisas e cloud.



No caso de a assembleia geral não conseguir reunir a representação necessária na data prevista, é apresentada, em alternativa, a data de 14 de outubro.