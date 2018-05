Quem apostou na queda da Ocado perdeu 322 milhões de euros num só dia

As acções da dona do supermercado online britânico Ocado escalaram 81% esta quinta-feira, na bolsa de Londres, depois de a empresa ter anunciado a assinatura de um acordo para licenciar a sua tecnologia de entrega de encomendas em casa à cadeia norte-americana dos supermercados Kroger Co.

No âmbito deste acordo, a Kroger vai também comprar uma participação na Ocado, sublinha a Bloomberg.

Com a forte subida de hoje, os especuladores com posições curtas [short-sellers, que apostam na queda do valor das acções] perderam 282 milhões de libras (322,1 milhões de euros), segundo os dados compilados pela Bloomberg e pela IHS Markit.

Ao mesmo tempo, esta escalada valorizou a empresa em mais 2,8 mil milhões de libras (3,19 mil milhões de euros).

Há muito tempo que a Ocado tem sido alvo dos "short-sellers", mas nas últimas semanas a empresa tem surpreendido pela positiva.

No mês passado, as acções dispararam na sequência de um acordo de parceria com o segundo maior supermercado do Canadá, Sobeys. Isto depois de em Março ter anunciado um acordo semelhante com o Groupe Casino de França.







