Snap dispara mais de 24% após estabilização dos utilizadores

As ações da Snap, dona da aplicação Snapchat, estão a disparar em bolsa, depois de a empresa ter revelado uma estabilização do número de utilizadores da aplicação.

A Snap está a destacar-se na bolsa, com uma subida expressiva. As ações estão a disparar 24,08% para 8,74 dólares.

A justificar este forte desempenho das ações estão os dados apresentados ontem à noite, já após o fecho do mercado, por parte da Snap. A empresa, que tem a aplicação Snapchat, registou resultados e receitas que superaram as estimativas dos analistas. Além disso, a empresa revelou que o número de utilizadores estabilizou, prevendo a manutenção dos números, o que está a aliviar os receios dos investidores.

A empresa fechou o quarto trimestre de 2018 com receitas de 389,8 milhões de dólares, quando a média dos analistas previa 377,48 milhões. Um ano antes, a Snap tinha reportado receitas de 285,69 milhões, realça o Business Insider.

Quanto ao resultado líquido, a Snap continua a registar prejuízos de 0,14 dólares por ação, um valor menor do que há um ano (0,28 dólares) e inferior à média das estimativas dos analistas (0,19 dólares).

A Snap revelou ainda que no trimestre em análise, a aplicação Snapchat tinha 186 milhões de utilizadores diários ativos, menos do que os 187 milhões observados há um ano, mas idêntico ao registado no terceiro trimestre de 2018, o que revela uma estabilização dos utilizadores, o que acontece pela primeira vez em três trimestres.

As ações da Snap recuperam assim parte das quedas registadas no ano passado, período em que a cotada perdeu mais de 60% em bolsa. Com esta subida, a Snap eleva para 55% o ganho desde o início do ano.





