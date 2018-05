A aplicaçao electrónica de transporte Taxify, criada pelo estónio Markus Villing em 2013, com a ajuda do seu irmão Martin, ascendeu à categoria de unicórnio – as empresas avaliadas em pelo menos mil milhões de dólares.

O feito foi conseguido após uma angariação de capital no valor de 175 milhões de dólares junto de um grupo de investidores, entre os quais se incluem a alemã Daimler (dona da Mercedes); o fundo de capital de risco Korelya Capital; o co-fundador da startup estónia TransferWise, Taavet Hinrikus; e outros investidores, como o serviço chinês de partilha de boleias DidiChuxing, referem a Bloomberg e a TechCrunch.