Cupra Leon 1.5 eTSI 150 cv (mild-hybrid). Economia primeiro

Com a chegada da versão 1.5 eTSI de 150cv com tecnologia ‘mild-hybrid’ de 48 Volts, a Cupra amplia a oferta de motores no modelo Leon, que beneficia também de um reforço do equipamento de série.

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 cv (mild-hybrid). Economia primeiro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cupra Leon 1.5 eTSI 150 cv (mild-hybrid). Economia primeiro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar