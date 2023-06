Dacia Goes Extreme. À conquista de novos territórios

Os números são como o ‘algodão’, não enganam. No primeiro quadrimestre do ano, a Dacia viu as vendas na Europa subirem 34,3% (para 171.789 unidades) e a quota de mercado chegar aos 4,6%, mais 0,8%. Em Portugal, a marca cresceu 106% (face ao período homólogo do ano passado) tendo mesmo sido a marca mais vendida em Portugal no mês de abril. Líder no canal de particulares, com destaque para os modelos Spring e Sandero.





