28.000€*

Ford Fiesta ST (3 portas)

misto 6,0l/100 km;

urbano 7,6l/100 km;

extra-urbano 5,1/100 km.

Negócios em Nice, a convite da Ford

136 g/km.*Preço estimado (28.500€ 5 portas)No lugar do clássico quatro cilindros 1.6 turbo, o ST adopta um tricilíndrico 1.5 turbo que desenvolve 200 cv e 290 Nm (215 cv e 320 Nm com "overboost"). Os desempenhos são semelhantes aos da anterior geração, mas os consumos e as emissões diminuem graças a uma nova tecnologia de desactivação de cilindros.Disponível com três e cinco portas, o ST segue as linhas da actual geração Fiesta, mas distingue-se exteriormente pelos pára-choques distintos, o difusor traseiro, a asa superior e as jantes exclusivas, que opcionalmente podem ir até às 18 polegadas.Com o interior de linhas desportivas - bancos Recaro -, o novo Fiesta ST beneficia de novos modos de condução (Normal, Sport e Track), que actuam no acelerador, na direcção e no som do escape.Com chegada prevista ao nosso país em Setembro, o ST vai custar cerca de 28.000 euros. Em opção (1.000€), está disponível um Pack Performance que inclui navegação, autoblocante, "launch control" e iluminação LED.