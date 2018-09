Características

dianteiro transversal, síncrono de íman permanente.150 kW/204 cv.395 Nm.167 km/h.7,6 s dos 0-100 km/h.Polímero de iões de lítio, capacidade 64 kWh.Standard (AC) - aprox 9h35m - Rápido (DC) até 80% da carga.dianteira.automática, redutora de velocidade única.n.d.470 km (WLTP); 546 km (NEDC).SetembroUm ano após o nascimento do Kauai com motor a combustão - inicialmente a gasolina e depois, também, a gasóleo -, a Hyundai aposta numa versão eléctrica, que constitui uma estreia no concorrido segmento dos pequenos utilitários-desportivos compactos. Com um preço de 43.350 euros, o novo modelo começa a ser comercializado no país já a partir deste mês de Setembro.O Kauai Electric, que esteve sempre previsto desde o início pelo construtor sul-coreano, utiliza a mesma plataforma dos seus "irmãos" de gama e também não difere muito nas dimensões - mais 10 mm para 4,175 metros de comprimento. Esteticamente, mantém a mesma aparência expressiva e uma silhueta musculada, reforçada pelas protecções em plástico rígido em torno das cavas das rodas. O principal elemento diferenciador no design é a grelha dianteira fechada, característica dos veículos eléctricos, que melhora a aerodinâmica. E ainda os dois grupos ópticos com as luzes LED de circulação diurna posicionadas acima dos faróis com a mesma tecnologia.A gama do novo modelo à articula-se em torno de duas capacidades de bateria e dois níveis de potência de motor, mas em Portugal apenas vai estar disponível a versão de maior autonomia (470 km), que utiliza uma bateria de iões de lítio de 64 kWh, associada a um motor eléctrico que produz 204 cv de potência. Apresenta a melhor relação preço/autonomia.Com um binário imediato de 395 Nm, o Kauai Electric atinge os 167 km/h de velocidade máxima e cumpre os 0 aos 100 km/h em 7,6 segundos.Como em todos os veículos eléctricos, os dados relativos à autonomia dependem do estilo de condução e das condições climatéricas. Na verdade, com uma condução cuidada é possível alcançar os 500 km em ciclo urbano, no Verão.Uma funcionalidade especial do Kauai Electric é o selector de mudanças "shift-by-wire", que permite controlar de forma intuitiva o motor eléctrico. O sistema de travagem regenerativo ajustável utiliza patilhas atrás do volante que permitem recuperar energia adicional sempre que possível.O novo modelo eléctrico da Hyundai, que vem juntar-se ao Ioniq e ao Nexo, vem com uma vasta lista de funcionalidades de conectividade, como o sistema de infotainment, que inclui navegação, media, entre outras, como Apple CarPlay e Android Auto, e ainda um carregador de telemóvel por indução. O Kauai Electric recebe também as últimas tecnologias de segurança activa e de assistência à condução da marca, denominadas SmartSense.O Kauai beneficia de uma garantia de 5 anos sem limite de km e de 8 anos ou 200 mil km para a bateria.O painel de bordo da versão eléctrica do Kauai é semelhante à dos modelos a combustão. A alavanca de velocidades, retirada da consola central, foi substituída por quatro botões que controlam o andamento. Ao centro, o ecrã táctil de 7 polegadas integra as funções de navegação e conectividade.Carregar a bateria do Kauai Electric até 80% demora apenas 54 minutos, utilizando um carregador rápido (DC) de 100 kW. Com o carregador de bordo, de 7,2 kW, carregar o veículo com corrente alternada (AC) demora 9 horas e 35 minutos. Pode ainda ser carregada numa tomada eléctrica doméstica.