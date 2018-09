Características

160.900€*

15,0 (urbano);

9,6 (extra-urbano);

11,7 (combinado).

Destaques

Os AMG GLC 63 e 63 S Coupé ostentam na dianteira a grelha "Panamericana", estreada no desportivo AMG GTR.

Gama GLC 4Matic Coupé

Os preços da gama GLC Coupé iniciam-se nos 68.400€ para a versão GLC 250 d 4Matic. A variante GLC 43 4Matic de seis cilindros e 367 cv custa 94.650€. As exclusivas versões GLC 63 4Matic (476 cv) e 63 S 4Matic (510 cv) custam, respectivamente, 125.200€ e 135.000€.

Primeiro eléctrico EQC 400 4Matic

A Mercedes-Benz apresentou esta semana, na Suécia, o seu primeiro modelo desenvolvido sob a tecnologia da marca EQ. Classificado como um SUV, o novo EQC 400 é movido por dois motores eléctricos (408 cv) e tem uma autonomia de mais de 450 km. Chegará aos mercados no próximo ano.



Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC Coupédianteiro longitudinal, alumínio, gasolina, V8, 32 válvulas, injecção directa, biturbo, intercooler, start/stop.3.982 cc.510 cv das 5.500 às 6.250 rpm.700 Nm das 1.750 às 4.500 rpm.250 km/h.3,8 s.integral 4Matic+.automática AMG-Speedshift MCT 9 velocidades.267 g/km (Euro 6).*Versão ensaiada: inclui 29.727€ de extrasZero aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos é um número impressionante, sobretudo quando se trata de descolar do asfalto uma "massa" de quase duas toneladas de peso. Mais exactamente 1.945 quilos, tantos quanto pesa o SUV Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic Coupé. Impressionante, também, é a sua velocidade máxima: 250 km/h ou mais de 300 km/h, com ou sem limite electrónico. Experimentámos... o limitado, mas mesmo assim é caso para dizer: que motor!Esta variante AMG GLC 63 S 4Matic Coupé monta um potente bloco V8 de 4.0 litros biturbo, único na sua categoria, que debita 510 cv de potência e oferece desempenhos explosivos, acompanhados a cada toque no acelerador pela sonoridade cavernosa e rouca do sistema de escape AMG com quatro ponteiras trapezoidais. Está associado a uma transmissão AMG Speedshift MCT de nove relações, que permite dispor do máximo do binário (700 Nm desde as 1.750 rpm) a qualquer momento e daí retirar todo o prazer de condução de um superdesportivo. A tracção integral é a habitual 4Matic+.A caixa propõe quatro modos de condução - Comfort, Sport, Sport Plus e Race - e um quinto modo Individual, em que o condutor pode configurar os parâmetros do veículo à sua medida. O modo mais radical Race, exclusivo desta variante "S", conta com um diferencial electrónico no eixo traseiro. A escolha de cada um dos modos altera automaticamente a rapidez de resposta da direcção e a rigidez da suspensão pneumática. Por sua vez, as patilhas no volante permitem reduzir ou aumentar manualmente as relações da caixa.Rápido, muito rápido, divertido de conduzir (pilotar!) e com um comportamento ágil e seguro, o GLC 63 S é, curiosamente, civilizado nos consumos: o apetite médio em condução "calma" anda em torno dos 14 litros aos 100 km.No entanto, para quem procura alternativas mais económicas, a Mercedes-AMG propõe o GLC 63 (sem o S) 4 Matic Coupé com o mesmo bloco V8 mas apenas com 476 cv. É mais barato dez mil euros, mas não dispõe, entre outras exclusividades, do modo Race e o diferencial no eixo traseiro é mecânico. Outra alternativa é ainda o GLC 43 4Matic Coupé com um V6 de 367 cv.Aspecto exterior musculado e imponente, grandes tomadas de ar na frente, cavas das rodas alargadas para receber pneus de maior dimensão e jantes de 21 polegadas, o GLC 63 S 4Matic Coupé apresenta um interior requintado, com bancos desportivos de série e materiais da máxima qualidade.