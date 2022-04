Novo Alfa Romeo Tonale: Encomendas abertas

Com um preço de 39.000 euros, esta edição do Tonale está disponível numa configuração híbrida com um motor de 1.5 litros e 4 cilindros com 130 cv, acoplado a uma nova transmissão de dupla embraiagem de sete velocidades e a um motor elétrico de 48 Volts com 15 kW de potência e 55 Nm de binário, capaz propulsionar as rodas mesmo quando o motor de combustão é desligado.

