Novo Opel Corsa. Elétrico com mais potência e autonomia

Retoques na estética e no interior, um motor elétrico mais potente e com mais autonomia (405 km), um ‘mild-hybrid’ de 48V na calha, os conhecidos três cilindros a gasolina e aí esta a nova ofensiva Corsa, com preços desde 19.500€.

Novo Opel Corsa. Elétrico com mais potência e autonomia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Novo Opel Corsa. Elétrico com mais potência e autonomia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar